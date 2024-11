Milan-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

AC Milan vs Juventus

Super sfida a San Siro: Fonseca e Thiago Motta a confronto, Milan e Juve a caccia di punti per lottare per lo Scudetto.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Big match a San Siro. La tredicesima giornata della Serie A Enilive offrirà la super sfida fra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta.

Al Meazza ci saranno in palio punti per lo Scudetto: i rossoneri non devono sbagliare visti i sei punti di ritardo dai bianconeri, al netto della gara che Leao e compagni devono recuperare con il Bologna.

Thiago Motta dovrà far fronte a vari problemi di formazione, con una gara di Champions imminente, ma ben conosce il peso specifico che avrà l’esito dei novanta minuti di Milano.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitra Daniele Chiffi di Padova.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.