Milan-Inter femminile per la prima volta a San Siro: quando si gioca e dove comprare i biglietti del Derby

Sarà una partita storica: per la prima volta San Siro ospiterà senza restrizioni una gara femminile tra squadre di club.

Grande appuntamento a San Siro nel week end, in cui si giocherà il derby femminile tra Milan e Inter, valido per la dodicesima giornata di campionato.

Non è la prima volta; allo Stadio Giuseppe Meazza si era già giocata Italia-Scozia, nel 1974 e poi la sfida tra Milan e Juventus Women, nel 2020, con però le restrizioni dovute alle normative per il Covid (solo 1000 spettatori).

Questa volta invece San Siro si aprirà totalmente per Milan-Inter, in cui la squadra rossonera celebrerà anche i 125 anni del club con una maglia speciale, come succederà per la prima squadra maschile.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni sulla partita e dove comprare i biglietti.