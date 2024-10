Milan Futuro-Pineto dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Sfida salvezza al Chinetti: i giovani rossoneri vogliono replicare la vittoria di Perugia, abruzzesi quella contro l’Ascoli.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Nell’infrasettimanale di Serie C NOW saranno di fronte Milan Futuro e Ascoli, protagoniste allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno.

Weekend positivo per entrambe: i giovani rossoneri hanno trionfato per 2-0 a Perugia, ritrovando vittoria e sorrisi. Ottimo, poi, anche il successo del Pineto, che in casa ha superato 1-0 l’Ascoli.

Quella di Solbiate Arno sarà gara delicata, con punti importanti in ottica salvezza nel girone B di Serie C.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.