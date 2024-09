Milan dominato, Paulo Fonseca accetta la realtà: "Il Liverpool è più squadra di noi"

Il tecnico portoghese dopo il ko all'esordio in Champions League: "Dopo i due goal su palla ferma è cambiato il nostro equilibrio mentale".

La semplice vittoria di campionato contro il Venezia è già dimenticata. In negativo. Il Milan di Paulo Fonseca cade in Champions League contro il Liverpool, nell'esordio stagionale europeo.

Dopo il vantaggio di Pulisic, a San Siro il team di Slot ha trovato pareggio e rimonta, chiudendo il risultato sul 3-1.

Nuovo passo indietro per il Milan, che non riesce a trovare continuità in questo avvio di stagione, venendo contestato inoltre dai tifosi al termine della gara. Non solo, visto il k.o di Maignan nella ripresa e i problemi che continuano a moltiplicarsi.