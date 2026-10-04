Milan col 4-2-3-1 contro il Sassuolo? Il possibile nuovo modulo, chi giocherebbe e in che ruolo

Lo stesso Amorim, dopo la partita contro il Lecce, era stato interpellato sul proprio cambio di mentalità. Perché di questo si tratta di un cambio di mentalità. Con una minore chiusura e una maggiore apertura mentale alle alternative tattiche.

"Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato anche al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo - diceva il portoghese - Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre".

Un discorso ben diverso rispetto a quelli che l'allenatore portoghese collezionava ai tempi di Manchester. Non è un caso che l'esperienza negativa all'Old Trafford, destinata a diventare esperienza e basta, sia stata da lui citata nel virgolettato di cui sopra.

Amorim, ad esempio, nella sua prima conferenza da manager dei Red Devils sosteneva come non ci fosse "un'altra strada" al suo 3-4-3 o 3-4-2-1. Successivamente avrebbe esagerato, affermando che ""nemmeno il Papa potrebbe convincermi ad abbandonare il 3-4-3".