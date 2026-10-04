Milan col 4-2-3-1 contro il Sassuolo? Il possibile nuovo modulo, chi giocherebbe e in che ruolo

Attenzione alla svolta tattica. Per uno che al Manchester United affermava che "nemmeno il Papa potrebbe convincermi a cambiare", si tratterebbe di un qualcosa di quasi storico.
Ruben Amorim potrebbe schierare il Milan con un nuovo modulo. E abbandonare quella difesa a tre che lo ha accompagnato per tutta la carriera di allenatore, che gli ha consentito di trionfare allo Sporting, che ha fatto da sfondo al sonante fallimento di Manchester, che lui stesso ha portato anche a Milano.
Quando potrebbe arrivare questo cambiamento? Già domenica prossima in casa del Sassuolo, nella prima partita dei rossoneri dopo la sosta per le Nazionali. Sosta che qualche indicazione, da Milanello, in questo senso l'ha fatta trapelare.
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