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Ruben Amorim Diego Moreira Samuel Chukwueze Milan HICGOAL
Simone Gambino

Nuovo modulo, un ruolo più avanzato per Moreira e Chukwueze, la scelta di Estupinan: l'evoluzione di Amorim nel disegno tattico del suo Milan

Serie A
Milan vs Lecce
Milan
R. Amorim
D. Moreira

Contro il Lecce si è visto un Milan più fluido in fase di possesso ma al tempo stesso più equilibrato: merito delle variazioni tattiche di Amorim, che può aver trovato la strada da percorrere per dare forma al suo Diavolo.

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Ci sono volute cinque giornate, con la pesante sconfitta contro il Benfica in Europa League a rendere sempre più urgente una presa di consapevolezza sui limiti e sulle possibilità della rosa a disposizione, ma contro il Lecce ieri sera a San Siro si è intravisto per la prima volta il Milan che Ruben Amorim ha teorizzato in questi mesi. Una squadra capace di dominare il gioco, una maggiore fluidità nei fraseggi, una produzione offensiva abbondante, senza andare a discapito dell'equilibrio tra i reparti. Certo, va fatta la tara con un avversario che ha mostrato diverse fragilità, ma la linea tracciata nell'ultima gara prima della sosta rappresenta per Amorim il punto di partenza su cui costruire il suo Milan.

Ma cosa c'è dietro questo evidente passo in avanti dei rossoneri? Una variazione sul tema tattico che potrebbe rappresentare la svolta per la stagione del Diavolo.

  • I MOVIMENTI DAL 3-4-2-1 AL 4-4-2

    Sin dai primi minuti si è visto un Milan messo in campo in maniera diversa: in fase di non possesso i rossoneri contro il Lecce si sono schierati due linee da 4 a protezione di Maignan, con Pulisic più vicino a Ramos per portare il primo pressing. Il movimento di Gila ad allargarsi sulla destra e lo scivolamento di Estupinan nel ruolo di terzino sinistro hanno permesso alla squadra di difendersi in maniera più ordinata, ma soprattutto di non sovraesporre Chukwueze in fase difensiva, riducendo le sollecitazioni nell'uno contro uno per il nigeriano. Merito anche del generoso lavoro da contraltare di Saelemaekers sul lato opposto, pronto a scalare a centrocampo per completare la linea.

    Movimenti oliati, che hanno portato a delle modifiche anche della fase offensiva, con Chukwueze in grado di ricevere palla in zolle più avanzate sulla destra e i tagli di Saelemaekers a liberare spazio per le sovrapposizioni di Estupinan, con Pulisic sempre pronto ad allungare la squadra attaccando la profondità.

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  • UN ERRORE DA NON RIPETERE

    Amorim d'altronde ha spiegato nel post-partita i motivi che lo hanno spinto a variare qualcosa rispetto al suo credo e a quel 3-4-2-1 che ha rappresentato per tutta la sua carriera una sorta di dogma inscalfibile.

    "Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato anche al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre". 

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  • PERCHÉ HA GIOCATO ESTUPINAN E NON MOREIRA

    Alla vigilia del match, tifosi e critica si aspettavano l'utilizzo di Diego Moreira dal primo minuto sulla fascia sinistra al posto di Pervis Estupinan, scelto invece ancora una volta da Amorim nonostante un rendimento finora decisamente insufficiente. Il motivo risiedeva proprio nella volontà di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, con l'esigenza di avere un giocatore più incline alla fase difensiva come l'ecuadoriano, in grado di scalare da terzino sinistro.

    Nonostante i fischi di San Siro, anche per Estupinan la gara contro il Lecce è stato un deciso passo in avanti rispetto alle prestazioni offerte fin qui in rossonero.

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  • PER MOREIRA UN RUOLO PIÙ AVANZATO

    E se Amorim dovesse proseguire su questa strada, un ulteriore upgrade potrebbe arrivare con l'inserimento di Diego Moreira nell'undici titolare, non al posto di Estupinan, al quale come detto viene chiesto un lavoro più esplicito in fase difensiva, bensì al posto di Alexis Saelemaekers, come da sostituzione attuata dal tecnico portoghese al minuto 69. Son bastati quattro giri di lancette al belga per far capire come la sua velocità e le sue doti offensive possono essere una delle armi principali di questo Milan, con il goal che ha suggellato la partita, il terzo del suo campionato dopo l'esaltante doppietta contro la Lazio.

    Moreira può dunque candidarsi ad una maglia da titolare alle spalle di Gonçalo Ramos agendo alto a sinistra, di fatto davanti ad Estupinan: una soluzione che consentirebbe ad Amorim di schierare dal primo minuto l'ex Strasburgo senza dover rinunciare a Chukwueze, uno dei suoi pupilli sin dal giorno del suo arrivo a Milanello.

    Chukwueze a destra, Moreira a sinistra, Pulisic da seconda punta accanto a Ramos: sarà questo l'assetto definitivo del Milan di Amorim?

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