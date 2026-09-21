Nuovo modulo, un ruolo più avanzato per Moreira e Chukwueze, la scelta di Estupinan: l'evoluzione di Amorim nel disegno tattico del suo Milan

Ci sono volute cinque giornate, con la pesante sconfitta contro il Benfica in Europa League a rendere sempre più urgente una presa di consapevolezza sui limiti e sulle possibilità della rosa a disposizione, ma contro il Lecce ieri sera a San Siro si è intravisto per la prima volta il Milan che Ruben Amorim ha teorizzato in questi mesi. Una squadra capace di dominare il gioco, una maggiore fluidità nei fraseggi, una produzione offensiva abbondante, senza andare a discapito dell'equilibrio tra i reparti. Certo, va fatta la tara con un avversario che ha mostrato diverse fragilità, ma la linea tracciata nell'ultima gara prima della sosta rappresenta per Amorim il punto di partenza su cui costruire il suo Milan.
Ma cosa c'è dietro questo evidente passo in avanti dei rossoneri? Una variazione sul tema tattico che potrebbe rappresentare la svolta per la stagione del Diavolo.