Nuovo modulo, un ruolo più avanzato per Moreira e Chukwueze, la scelta di Estupinan: l'evoluzione di Amorim nel disegno tattico del suo Milan

Amorim d'altronde ha spiegato nel post-partita i motivi che lo hanno spinto a variare qualcosa rispetto al suo credo e a quel 3-4-2-1 che ha rappresentato per tutta la sua carriera una sorta di dogma inscalfibile.

"Quello che ho percepito nelle ultime partite - e che avevo già provato anche al Manchester United, motivo per cui non posso commettere di nuovo lo stesso errore - è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo: penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre".