Miguel Gutierrez è un rimpianto per il Napoli: avvio super col Leverkusen, è già il re degli assist

Gutierrez non ha mai indossato la casacca della Spagna. Non della Nazionale maggiore, almeno: si è fermato all'Olimpica, giocando anche nelle selezioni giovanili.

L'ex azzurro non è stato convocato da De la Fuente nemmeno per questa tornata di partite di Nations League. Però la speranza è l'ultima a morire. E lui stesso ha confessato di avere un grande sogno dopo la super prestazione contro il Lipsia.

"Certo, la nazionale è il mio obiettivo, ma è difficile perché sono appena diventati campioni del mondo - ha detto - Devo continuare a lavorare e aspettare la mia occasione".

Intanto, Gutierrez si sta godendo il soggiorno a Leverkusen. Napoli è alle spalle, la Serie A pure. La Bundesliga pare calzargli a pennello.

"Sono molto, molto felice qui - ha detto ancora dopo la gara col Lipsia - E poi è molto facile giocare assieme a così tanti compagni forti".