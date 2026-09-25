Miguel Gutierrez è un rimpianto per il Napoli: avvio super col Leverkusen, è già il re degli assist

Da Napoli a Leverkusen, dall'Italia alla Germania, dalla Serie A alla Bundesliga. Un cambio di aria e di campionato che a Miguel Gutierrez sta facendo benissimo.
L'ex jolly del Napoli, trasferitosi alle Aspirine in cambio di 26 milioni di euro durante il mercato estivo, ha iniziato col piede giusto il proprio campionato: il sinistro, il suo. Quello con cui ha appena sfornato un goal e un assist prima della pausa delle Nazionali.
Per un Napoli che arranca, si può già parlare di rimpianto. Soprattutto perché un giocatore così, incisivo e capace di collezionare numeri ottimi, avrebbe fatto particolarmente comodo alla rosa di Massimiliano Allegri.
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