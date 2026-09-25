Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Miguel Gutierrez Bayer LeverkusenGetty Images
Stefano Silvestri

Miguel Gutierrez è un rimpianto per il Napoli: avvio super col Leverkusen, è già il re degli assist

Serie A
Napoli
M. Gutierrez
Bayer Leverkusen

Il terzino spagnolo, trasferitosi in Germania a titolo definitivo durante l'estate, è diventato subito protagonista con le Aspirine: lo scorso weekend un goal e un assist contro il Lipsia.

Pubblicità

Da Napoli a Leverkusen, dall'Italia alla Germania, dalla Serie A alla Bundesliga. Un cambio di aria e di campionato che a Miguel Gutierrez sta facendo benissimo.

L'ex jolly del Napoli, trasferitosi alle Aspirine in cambio di 26 milioni di euro durante il mercato estivo, ha iniziato col piede giusto il proprio campionato: il sinistro, il suo. Quello con cui ha appena sfornato un goal e un assist prima della pausa delle Nazionali.

Per un Napoli che arranca, si può già parlare di rimpianto. Soprattutto perché un giocatore così, incisivo e capace di collezionare numeri ottimi, avrebbe fatto particolarmente comodo alla rosa di Massimiliano Allegri.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • RE DEGLI ASSIST

    Gutierrez è già diventato il re degli assist al Leverkusen: sono già tre quelli collezionati dall'ex giocatore del Girona nelle prime cinque giornate di Bundesliga.

    Nessuno, nella rosa del connazionale Carlos Martinez Novell, ha già mandato a segno così tante volte un compagno fin qui. Nessuno più di Gutierrez ha indossato i panni del Robin, spalla perfetta per un Batman dell'area di rigore.

    A svolgere il ruolo del supereroe, contro il Lipsia, è stata un'altra vecchia conoscenza della Serie A: Patrik Schick, l'ex romanista. Perfetta la spaccata vincente del momentaneo 1-0 da parte del ceco, servito alla perfezione proprio da un cross al bacio di Gutierrez.


    • Pubblicità

  • SUPERATI I NUMERI DI NAPOLI

    Nella stessa partita, quella che il Leverkusen ha vinto per 2-0 contro il club della Red Bull nello scorso fine settimana, lo stesso Gutierrez è andato anche a segno, trovando il suo primo goal con la casacca del Bayer Leverkusen.

    Lo spagnolo lo ha fatto con un sinistro vincente dal limite dell'area. Anche se sulla traiettoria è stata decisiva la deviazione di Baku per mettere fuori causa il portiere Vandevoordt.

    La statistica è curiosa: Gutierrez ha già superato ampiamente dopo un mese o poco più i numeri collezionati nella scorsa stagione al Napoli. Un'annata nella quale aveva messo a segno una rete, contro la Fiorentina in campionato, fermandosi a un singolo assist.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

    RIMPIANTO AZZURRO

    Il Napoli ha ceduto Gutierrez al Leverkusen principalmente per un motivo: la convenienza economica. Nel senso che ha incassato 26 milioni di euro, mentre un anno prima lo aveva prelevato dal Girona in cambio di 18 più due di bonus.

    Certo, da un punto di vista prettamente sportivo si può obiettare sulla bonta dell'operazione. Specialmente perché, dopo un primo periodo di ambientamento, Gutierrez aveva dato un saggio del proprio valore nell'anno con Antonio Conte. Anche giocando fuori ruolo, largo a destra in un centrocampo a quattro.

    Allegri ha sempre Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola come terzini e potrebbe utilizzarli anche in caso di passaggio alla difesa a tre. Ma il primo compirà a breve 29 anni e il secondo ne ha 33, contro i 25 di Gutierrez. Per il quale, però, Napoli è ormai il passato: il presente e il futuro si chiamano Leverkusen.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL SOGNO NAZIONALE

    Gutierrez non ha mai indossato la casacca della Spagna. Non della Nazionale maggiore, almeno: si è fermato all'Olimpica, giocando anche nelle selezioni giovanili.

    L'ex azzurro non è stato convocato da De la Fuente nemmeno per questa tornata di partite di Nations League. Però la speranza è l'ultima a morire. E lui stesso ha confessato di avere un grande sogno dopo la super prestazione contro il Lipsia.

    "Certo, la nazionale è il mio obiettivo, ma è difficile perché sono appena diventati campioni del mondo - ha detto - Devo continuare a lavorare e aspettare la mia occasione".

    Intanto, Gutierrez si sta godendo il soggiorno a Leverkusen. Napoli è alle spalle, la Serie A pure. La Bundesliga pare calzargli a pennello.

    "Sono molto, molto felice qui - ha detto ancora dopo la gara col Lipsia - E poi è molto facile giocare assieme a così tanti compagni forti".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Bundesliga
Magonza 05 crest
Magonza 05
M05
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC