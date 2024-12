Mignolet rinuncia alla finale del quiz: non sarà "l'uomo più intelligente del mondo"

Il portiere del Club Bruges non parteciperà alla finale del quiz belga "L'uomo più intelligente del mondo": priorità agli impegni calcistici.

37 anni da compiere a marzo, colonna del Club Bruges dopo i nove anni trascorsi in Premier League tra Sunderland e Liverpool: Simon Mignolet è noto per le sue abilità tra i pali in qualità di portiere, ma non tutti conoscono la sua vena culturale.

Il classe 1988 è laureato in Scienze Politiche e parla ben quattro lingue, un bagaglio che gli ha consentito di fare una buonissima figura nel quiz televisivo "L'uomo più intelligente del mondo".

Mignolet ha superato brillantemente tutti i turni battendo altri personaggi famosi e si è qualificato alla finale, utile a decretare il campione: evento, però, a cui non prenderà parte.