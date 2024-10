Miglior giovane Pallone d'Oro 2024: la classifica del Premio Kopa, Lamine Yamal ha sbaragliato la concorrenza

Come ovvio, Lamine Yamal ha conquistato il Trofeo Kopa: la classifica finale del premio come miglior giovane al Pallone d'Oro.

Sesta edizione per il Trofeo Kopa, il premio creato all'interno della cerimonia del Pallone d'Oro per premiare anno dopo anno il miglior giocatore maschile Under 21. Dopo i trionfi di Mbappé, De Ligt, Pedri, Gavi e Bellingham, tutto pronto per il 2024.

Le dieci nominations del 4 settembre hanno portato i dieci candidati a finire in una classifica che verrà annunciata il 28 ottobre, ovvero quando saranno assegnati tutti i premi del Pallone d'Oro, compreso ovviamente l'ambito riconoscimento come miglior giocatore maschile.

Nel 2023 ha vinto Jude Bellingham, favorito insieme a Vinicius e Rodri per conquistare il titolo di miglior calciatore assoluto.

Il favorito per il Trofeo Kopa quest'anno è senza dubbio Lamine Yamal, protagonista con Barcellona e Spagna.