Il 30 luglio 2025 il calciatore francese avrebbe ricevuto su WhatsApp un messaggio che gli suggeriva di valutare di nuovo un trasferimento in Arabia Saudita. Non si conosce l'autore del messaggio.
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Messo da parte via WhatsApp: pare che il Bayern Monaco abbia fatto pressione su una sua stella
All'epoca, come già nei mesi precedenti, Coman era considerato un giocatore da cedere dal club più titolato della Germania. A gennaio il direttore sportivo Max Eberl (52) aveva tentato di convincerlo a trasferirsi in Saudi Pro League, senza successo.
In estate è arrivato il secondo tentativo, poco dopo l'ingaggio del colombiano Luis Diaz. L'ala sinistra era arrivata alla Säbener Straße dal Liverpool per 70 milioni di euro poco prima del messaggio su WhatsApp. Coman doveva essere ceduto un anno prima della scadenza del contratto per recuperare parte dell'investimento su Diaz e risparmiare il suo ingaggio.
Questa volta il Bayern ha avuto successo: il 15 agosto Coman è passato all’Al-Nassr per 25 milioni. Secondo Bild, la cifra avrebbe potuto essere inferiore. Eberl è stato criticato internamente per essersi “accontentato troppo in fretta”, ma il presidente Jan-Christian Dreesen ha rinegoziato con i sauditi e ottenuto altri cinque milioni.
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Il Bayern Monaco subisce un'altra battuta d'arresto per Kingsley Coman
Coman ha giocato per dieci anni nel Bayern Monaco, vincendo 20 titoli. Il gol più importante dei suoi 72 con i “Rossi” è stato quello nella finale di Champions League 2020 contro il suo ex club, il PSG.
Al momento dell'addio al Bayern, ha dichiarato a L'Équipe: "Alla fine della trattativa ci sono state delle cose che hanno complicato la situazione – che non nominerò qui. Non sono stato cacciato, ma mi è stato detto che il club, per la sua situazione finanziaria, era aperto a una mia partenza. Avevo l’affetto dell’allenatore, dei tifosi e di alcuni dirigenti, ma non di tutti. Senza fare nomi, ha aggiunto: “C’era una parte del club che voleva vedermi andare via”.
Con la nuova squadra ha subito vinto la Saudi Pro League: al fianco di Cristiano Ronaldo e dell’ex compagno Sadio Mane, ha festeggiato il titolo la scorsa settimana, segnando anche nell’ultima giornata nella vittoria per 4-1 contro il Damac.
Il titolo comporta anche bonus: secondo il quotidiano Arriyadiyah, l'Al-Nassr dovrà versare 5 milioni al Chelsea per Joao Felix e 1 milione al Bayern per Coman.
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La carriera di Kingsley Coman al Bayern Monaco in cifre
Presenze Gol Assist Cartellini gialli Espulsioni Titoli 339 72 71 16 2 20