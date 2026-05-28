Messo da parte via WhatsApp: pare che il Bayern Monaco abbia fatto pressione su una sua stella

Coman ha giocato per dieci anni nel Bayern Monaco, vincendo 20 titoli. Il gol più importante dei suoi 72 con i “Rossi” è stato quello nella finale di Champions League 2020 contro il suo ex club, il PSG.

Al momento dell'addio al Bayern, ha dichiarato a L'Équipe: "Alla fine della trattativa ci sono state delle cose che hanno complicato la situazione – che non nominerò qui. Non sono stato cacciato, ma mi è stato detto che il club, per la sua situazione finanziaria, era aperto a una mia partenza. Avevo l’affetto dell’allenatore, dei tifosi e di alcuni dirigenti, ma non di tutti. Senza fare nomi, ha aggiunto: “C’era una parte del club che voleva vedermi andare via”.

Con la nuova squadra ha subito vinto la Saudi Pro League: al fianco di Cristiano Ronaldo e dell’ex compagno Sadio Mane, ha festeggiato il titolo la scorsa settimana, segnando anche nell’ultima giornata nella vittoria per 4-1 contro il Damac.

Il titolo comporta anche bonus: secondo il quotidiano Arriyadiyah, l'Al-Nassr dovrà versare 5 milioni al Chelsea per Joao Felix e 1 milione al Bayern per Coman.