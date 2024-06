Messico-Brasile dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o MOLA? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Amichevole di preparazione alla Copa America per Messico e Brasile: dove vedere la gara in diretta tv e streaming e le formazioni.

Scende in campo il Brasile. La nazionale di Dorival Junior, tra le favorite per la conquista della Copa America che si disputerà negli Stati Uniti, affronta il Messico in un'amichevole di avvicinamento e preparazione alla competizione.

Anche il Messico stesso parteciperà alla Copa America: Santiago Gimenez e compagni sono stati inseriti nel gruppo B del torneo, in compagnia di Ecuador, Venezuela e Giamaica.

Il Brasile, invece, è stato sorteggiato nel gruppo D: nello stesso raggruppamento sono presenti anche Colombia, Paraguay e Costa Rica.

Tutte le informazioni su Messico-Brasile: dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming e le formazioni.