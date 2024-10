Messi vince il Supporters' Shield con l'Inter Miami: è il 46° trofeo della sua carriera

Doppietta dell'argentino e goal di Suarez: Columbus va al tappeto e l'Inter Miami si aggiudica il Supporters' Shield.

Notte di festa per Lionel Messi e l'Inter Miami. La franchigia della Florida ha infatti battuto 3-2 il Columbus Crews conquistando il Supporters' Shield.

La formazione guidata da Gerardo Martino si è infatti imposta di misura, trascinata dai goal delle sue stelle più luminose: al tramonto della prima frazione di gioco è infatti arrivata proprio la doppietta di Messi, capace di colpire due volte nel giro di cinque minuti prima dell'intervallo.

Nella ripresa non sono mancate le emozioni: Columbus ha accorciato le distanze con Diego Rossi, prima dell'acuto di Luis Suarez che, di fatto, ha chiuso la partita. Il seguente rigore di Hernandez ha rimesso in corsa Columbus (rimasto poi in 10 per il rosso a Camacho) ma l'Inter Miami è riuscito ad arrivare indenne al traguardo mettendo le mani sul trofeo.