Meret, nuova stagione, vecchi "problemi": tutti gli errori con i piedi del portiere del Napoli

Il Napoli perde contro il Girona: Meret regala il primo goal con un errore in impostazione. Una situazione già vissuta in passato.

Prima sconfitta del Napoli di Antonio Conte, che perde 2-0 contro il Girona nell'ultima amichevole estiva subendo anche i primi goal da quando è sulla panchina partenopea.

Protagonista in negativo del match contro gli spagnoli è Alex Meret: un suo errore in impostazione infatti ha permesso al Girona di passare in vantaggio.

Non è la prima volta che Meret commette questo tipo di ingenuità da quando è a Napoli. Era infatti già capitato in altre due occasioni. anche se in questa circostanza si tratta solo di un amichevole che non avrà conseguenze sul proseguo della stagione.

Quest'anno Meret avrà la concorrenza di Elia Caprile. Conte in conferenza stampa rispose così sul 27enne: "Meret gode della massima fiducia".