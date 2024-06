Mbappé al Real Madrid, il numero di maglia scelto: non avrà né la 10 né la 7, ancora sulle spalle di Modric e Vinicius

Vinicius e Modric non lasceranno le rispettive maglie, indossate da Mbappé con il PSG e con la Francia: nuovo numero per l'attaccante transalpino.

Come previsto, Kylian Mbappé giocherà con il Real Madrid nelle prossime annate. Dal 2024 al 2029, la durata contrattuale con i Blancos, il francese farà parte dei quindici volte Campioni d'Europa, riusciti a conquistare la Champions pochi giorni prima dell'annuncio del nuovo acquisto.

Un acquisto, quello di Mbappé, a costo zero, visto il contratto con il PSG in scadenza il 30 giugno 2024: un colpo di lusso, considerato il mancato pagamento del cartellino, con il Real Madrid che investirà comunque 100 milioni di euro (20 a stagione) per il periodo spagnolo del fuoriclasse transalpino.

Da mesi, se non da anni, si è parlato di quale numero di maglia avrebbe eventualmente indossato Mbappé al Real Madrid, considerando il suo amore per la 7, indossata al PSG, ma anche per la 10, attualmente vestita con la Francia.