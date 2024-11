Mascherano ritroverà Messi: lo allenerà all'Inter Miami in MLS

Mascherano sostituirà il 'Tata' Martino alla guida dell'Inter Miami: si ricongiungerà con Lionel Messi in veste diversa rispetto al passato.

Altra reunion in vista all'Inter Miami, ancora in stile blaugrana: dopo Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, un altro ex giocatore del Barcellona sta per unirsi alla causa del club della Florida.

Stiamo parlando di Javier Mascherano, pronto a prendere il posto in panchina di Gerardo Martino.

L'ex centrocampista lascerà il suo incarico di commissario tecnico dell'Under 20 dell'Argentina per intraprendere questa nuova avventura oltreoceano e ricongiungersi ai suoi tre ex compagni di squadra.