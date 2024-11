Mascherano all'Inter Miami da allenatore: ritrova Messi dopo aver vinto tutto come giocatore

Mancava solo l'ufficialità, arrivata nella giornata di martedì: Mascherano guiderà l'Inter Miami nella nuova annata di MLS.

Javier Mascherano è il nuovo allenatore dell'Inter Miami. Come anticipato negli scorsi giorni, il tecnico argentino guiderà la squadra statunitense dalla prossima annata di MLS, in cui milita l'ex compagno di squadra Leo Messi, così come Jordi Alba, Busquets e Suarez, e fino al 2027.

Reduce dall'esperienza con l'Argentina Under 20, con cui ha partecipato alle recenti Olimpiadi francesi, Mascherano è la scelta della proprietà, di cui fa parte anche Beckham, per provare a vincere la MLS nel 2025.

"Nel corso della sua carriera come uno dei migliori giocatori del mondo e come allenatore esperto, Javier ha sempre dimostrato ciò che lo rende grande: determinazione implacabile con conoscenza, istinto e comprensione" ha fatto sapere lo stesso Beckham a proposito dell'ingaggio di Mascherano. "Siamo molto entusiasti di dargli il benvenuto per guidare il nostro team".