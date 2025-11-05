Marsiglia-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Samardzic magico, De Ketelaere sbaglia un rigore, Lookman nervoso, Aubameyang ci prova, Greenwood non incide

Colpaccio dell'Atalanta che batte il Marsiglia per 0-1 grazie al goal di Samardzic proprio allo scadere e sale a quota sette punti in classifica.

La squadra di Juric parte bene e prima del quarto d'ora potrebbe portarsi in vantaggio: l'arbitro assegna un rigore per l'uscita di Rulli su Krstovic, lo stesso portiere però è bravissimo a deviare in corner il tiro di De Ketelaere.

L'Atalanta continua comunque a fare la partita e ha un'altra grande occasione ma stavolta è Krstovic a sparare altissimo da ottima posizione dopo una bella azione personale di Lookman. Mentre il Marsiglia si rende pericoloso solo una volta con Aubameyang, Carnesecchi è bravissimo ad alzarla in corner.

Nella ripresa l'Atalanta sbloccherebbe il risultato quando Lookman segna su assist di Bellanova, ma il VAR annulla per una precedente posizione di fuorigioco di Krstovic. Nel finale succede di tutto: Lookman non prende bene il cambio e si scontra con Juric, poi entra Samardzic e la decide con uno splendido sinistro. Il tutto mentre i padroni di casa protestano per un presunto rigore non concesso nell'azione precedente.