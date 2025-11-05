Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Samardzic AtalantaGetty Images
Lelio Donato

Marsiglia-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: Samardzic magico, De Ketelaere sbaglia un rigore, Lookman nervoso, Aubameyang ci prova, Greenwood non incide

Importantissima vittoria dell'Atalanta che batte 0-1 il Marsiglia grazie a una prodezza di Samardzic proprio al 90' tra le proteste dei francesi. La Dea nel primo tempo sbaglia anche un rigore.

Pubblicità

Colpaccio dell'Atalanta che batte il Marsiglia per 0-1 grazie al goal di Samardzic proprio allo scadere e sale a quota sette punti in classifica.

La squadra di Juric parte bene e prima del quarto d'ora potrebbe portarsi in vantaggio: l'arbitro assegna un rigore per l'uscita di Rulli su Krstovic, lo stesso portiere però è bravissimo a deviare in corner il tiro di De Ketelaere. 

L'Atalanta continua comunque a fare la partita e ha un'altra grande occasione ma stavolta è Krstovic a sparare altissimo da ottima posizione dopo una bella azione personale di Lookman. Mentre il Marsiglia si rende pericoloso solo una volta con Aubameyang, Carnesecchi è bravissimo ad alzarla in corner.

Nella ripresa l'Atalanta sbloccherebbe il risultato quando Lookman segna su assist di Bellanova, ma il VAR annulla per una precedente posizione di fuorigioco di Krstovic. Nel finale succede di tutto: Lookman non prende bene il cambio e si scontra con Juric, poi entra Samardzic e la decide con uno splendido sinistro. Il tutto mentre i padroni di casa protestano per un presunto rigore non concesso nell'azione precedente.

  • PAGELLE MARSIGLIA

    Rulli (7) bravissimo sul rigore, Pavard (6.5) sbaglia poco, Garcia (5) soffre Bellanova, Greenwood (5.5) e Paixano (5) non si accendono mai, Aubameyang (5.5) fa troppo poco.

    MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli 7; Pavard 6.5, Aguerd 6, Egan-Riley 6; Murillo 5.5, Højbjerg 5.5, O'Riley 6 (79' Gomes sv), Garcia 5 (95' Mmadi sv); Greenwood 5.5, Paixao 5 (72' Vaz 5.5); Aubameyang 5.5. All. De Zerbi.

    • Pubblicità

  • PAGELLE ATALANTA

    Bellanova (6.5) spinge con continuità, grave errore per De Ketelaere (5), Lookman (5.5) a corrente alternata, Ederson (5.5) meno preciso del solito, Samardzic (7) entra e la decide.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 5.5 (58' Hien 6), Djimsiti 6, Ahanor 6.5; Bellanova 6.5, de Roon 6 (46' Pasalic 6), Ederson 5.5, Zappacosta 6; De Ketelaere 5 (84' Samardzic 7), Lookman 5.5 (75' Musah 6); Krstovic 5.5 (84' Scamacca sv). All. Juric.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO MARSIGLIA-ATALANTA

    MARSIGLIA-ATALANTA 0-1

    Marcatori: 90' Samardzic

    MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli 7; Pavard 6.5, Aguerd 6, Egan-Riley 6; Murillo 5.5, Højbjerg 5.5, O'Riley 6 (79' Gomes sv), Garcia 5 (95' Mmadi sv); Greenwood 5.5, Paixao 5 (72' Vaz 5.5); Aubameyang 5.5. All. De Zerbi.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 5.5 (58' Hien 6), Djimsiti 6, Ahanor 6.5; Bellanova 6.5, de Roon 6 (46' Pasalic 6), Ederson 5.5, Zappacosta 6; De Ketelaere 5 (84' Samardzic 7), Lookman 5.5 (75' Musah 6); Krstovic 5.5 (84' Scamacca sv). All. Juric.

    Arbitro: Sanchez (Spa)

    Ammoniti: Ederson, Kossounou, O'Riley

    Note: Rulli para un rigore a De Ketelaere al 14'

Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN
Ligue 1
Lille crest
Lille
LIL
Marsiglia crest
Marsiglia
OM