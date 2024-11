Manu Koné fa il Kanté contro l'Italia: prestazione dominante da regista e messaggio a Ranieri

Il romanista è stato uno dei migliori in campo a San Siro. E ora, dopo aver trovato spazio con Juric, vuole convincere anche il nuovo allenatore.

La lettera iniziale del cognome è la stessa, quella finale pure. Per arrivare agli stessi livelli ne dovrà passare ancora un po' di acqua sotto i ponti, ma intanto, a San Siro, è sembrato davvero di rivedere in Manu Koné un bel pezzo di N'Golo Kanté.

Se la Francia è stata complessivamente migliore dell'Italia, sia dal punto di vista individuale che collettivo, il centrocampista della Roma è stato dominante. Così come lo era stato contro il Belgio a settembre, a dire il vero. Solo che stavolta la notte ha avuto per lui un sapore ancora più speciale.

Il motivo è chiaro: Koné si è messo in mostra contro la nazionale del paese in cui attualmente sta giocando, da quando in estate la Roma lo ha prelevato dal Borussia Mönchengladbach. E ora ha una voglia matta di trasformare il soggiorno transalpino in qualcosa da ricordare.