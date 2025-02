Il Manchester City rischia grosso: possibile penalizzazione in Premier League fino ad un massimo di 100 punti in classifica

I Cityzens, in caso di colpevolezza nel caso legato al Fair Play Finanziario, potrebbero ricevere una penalizzazione compresa tra i 60 e i 100 punti.

Passano le settimane, siamo ormai nel pieno della seconda metà della stagione, ma il Manchester City è ancora in attesa di scoprire il suo futuro.

Nel bel mezzo di una stagione a dir poco fallimentare, la formazione di Pep Guardiola attende con ansia gli esiti della sentenza sul caso legato ai 115 capi d'accusa legati al Fair Play Finanziario.

Il club di Manchester ha ricevuto un avviso sul fatto che, in caso di confermata colpevolezza, la pena potrebbe prevedere fino ad un massimo di 100 punti di penalizzazione in classifica, che vorrebbe dire aritmetica retrocessione in Championship.