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Manchester City e PSG seguono Valverde. Intanto emerge la posizione sul trasferimento dopo il caso Tchouameni
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I grandi club seguono la situazione di Valverde.
Il mondo del calcio osserva con attenzione quanto accade a Valdebebas dopo il diverbio tra Valverde e il compagno Aurelien Tchouameni.
Nonostante l’uruguaiano sia ancora un elemento chiave della rosa, i recenti attriti hanno attirato l’interesse di club che prima lo consideravano un acquisto “impossibile”. Queste società stanno sondando il terreno per capire se il clima attuale abbia cambiato la posizione della dirigenza su un giocatore un tempo intoccabile.
Nonostante le voci, il giocatore vorrebbe restare a Madrid e ora si sta riprendendo a casa dopo 10-14 giorni di riposo per i postumi dello scontro. I club interessati ritengono questo il momento ideale per posizionarsi, nel caso in cui il rapporto tra Valverde e il club peggiori.
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PSG e Manchester City preparano offerte da capogiro
Il PSG segue da tempo il ventisettenne e, secondo i rumors, ha già avviato contatti informali. Qualsiasi accordo sarebbe clamoroso: AS parla di una valutazione tra 100 e 120 milioni di euro. I campioni di Francia sono pronti a intervenire se il Real Madrid aprirà alla cessione, vedendo nel giocatore il perno perfetto per rinnovare il centrocampo.
Anche il City è interessato: ha già contattato i suoi agenti l’estate scorsa e, pur avendo poi preso Reijnders, Guardiola apprezza la sua versatilità. Se il cartellino venisse sbloccato, i campioni d’Inghilterra si farebbero avanti per portarlo all’Etihad.
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Ripercussioni interne dello scontro di Valdebebas
Mentre le voci di mercato aumentano, il Real Madrid ha multato i giocatori di 500.000 euro per questioni disciplinari, senza però imporre sanzioni sportive. L’allenatore Álvaro Arbeloa ha espresso frustrazione per la fuga di notizie, definendola un tradimento dei valori del club.
Il tecnico ha cercato di minimizzare la gravità della frattura, sottolineando che ambienti così stressanti generano inevitabilmente tensione. Arbeloa ha chiarito la sua posizione: "Sono orgoglioso della rapidità e della trasparenza con cui il club ha agito. I giocatori hanno riconosciuto l'errore, espresso rammarico e chiesto scusa: per me questo basta. Non li metterò alla gogna, non se lo meritano".
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Valverde conferma il suo impegno per il progetto del Real
Per ora, il entourage di Valverde afferma che il giocatore vuole continuare la sua carriera ricca di trofei al Bernabéu.
Considera l'incidente con Tchouameni chiuso dopo le scuse. È concentrato sulla riabilitazione per tornare in campo e aiutare la squadra nel momento decisivo della stagione, mostrando l'impegno che lo ha reso un beniamino dei tifosi.
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