Il PSG segue da tempo il ventisettenne e, secondo i rumors, ha già avviato contatti informali. Qualsiasi accordo sarebbe clamoroso: AS parla di una valutazione tra 100 e 120 milioni di euro. I campioni di Francia sono pronti a intervenire se il Real Madrid aprirà alla cessione, vedendo nel giocatore il perno perfetto per rinnovare il centrocampo.

Anche il City è interessato: ha già contattato i suoi agenti l’estate scorsa e, pur avendo poi preso Reijnders, Guardiola apprezza la sua versatilità. Se il cartellino venisse sbloccato, i campioni d’Inghilterra si farebbero avanti per portarlo all’Etihad.