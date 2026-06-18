Maglie del Belgio per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La nazionale belga si prepara ai Mondiali 2026 con un look rinnovato. La nuova maglia casalinga, che celebra il patrimonio del Paese, è già sotto i riflettori. La divisa da trasferta, secondo i rumors, sarà audace e creativa.
Dalle grafiche gotiche ai tessuti tecnici, la collezione soddisferà sia i tifosi più accaniti sia i semplici appassionati.
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