Maglie del Belgio per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

La maglia casalinga del Belgio per il 2026 è rossa con motivi a vetrata gotica. I simboli dei Red Devils e delle Red Flames si ripetono per un tocco culturale. Nastro nero e giallo su spalle e polsini completano i colori della bandiera.

Lanciata a novembre 2025, fa parte della collezione casa adidas per i Mondiali. Il prezzo della replica è di 85 sterline, mentre l’autentica costa 120 sterline.