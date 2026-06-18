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Belgium 2026 World Cup kit Thomas Meunieradidas
Angelica Daujotas

Maglie del Belgio per i Mondiali FIFA 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Belgio
Coppa del Mondo

Un capolavoro per il 2026: scopri la nuova straordinaria linea di divise del Belgio.

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La nazionale belga si prepara ai Mondiali 2026 con un look rinnovato. La nuova maglia casalinga, che celebra il patrimonio del Paese, è già sotto i riflettori. La divisa da trasferta, secondo i rumors, sarà audace e creativa.

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Dalle grafiche gotiche ai tessuti tecnici, la collezione soddisferà sia i tifosi più accaniti sia i semplici appassionati. 

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Di seguito, GOAL vi offre tutto ciò che c’è da sapere: i modelli, le date di lancio e i prezzi.

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    Divisa casalinga del Belgio

    La maglia casalinga del Belgio per il 2026 è rossa con motivi a vetrata gotica. I simboli dei Red Devils e delle Red Flames si ripetono per un tocco culturale. Nastro nero e giallo su spalle e polsini completano i colori della bandiera.

    Lanciata a novembre 2025, fa parte della collezione casa adidas per i Mondiali. Il prezzo della replica è di 85 sterline, mentre l’autentica costa 120 sterline.

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  • Divisa da trasferta del Belgio

    La divisa casalinga è stata presentata, mentre quella da trasferta del Belgio per i Mondiali 2026 è ancora top secret, ma le indiscrezioni la descrivono così:

    Le foto mostrano una maglia azzurro cielo (Frozen Blue) con dettagli in carbonio, bianco e rosa chiaro, un’inedita variante rispetto ai colori classici del Belgio. Il design contemporaneo include blocchi sferici e la scritta “Ceci n’est pas un maillot” sotto il colletto, omaggio al surrealista René Magritte, che ha già fatto discutere i tifosi.

    Secondo Kit Reports, la maglia sarà presentata e messa in vendita a marzo 2026, in tempo per il torneo.

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