Lutto nel mondo del calcio: si è spento a 24 anni Alessandro Borghi, giovane promessa ex Modena

Serie C

Il giovane calciatore è scomparso dopo una dura battaglia con una malattia: dall'esperienza a Gibilterra al ritorno, il ricordo di club e dirigenti.

Il mondo del calcio e la comunità modenese piangono la scomparsa di Alessandro Borghi, giovane calciatore di 24 anni che si è spento dopo una dura battaglia contro una malattia che lo ha costretto, negli ultimi mesi, ad allontanarsi dai campi di gioco.

Una notizia che ha lasciato senza parole non solo i suoi cari, ma anche quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo, sia come calciatore sia come ragazzo straordinario.

Alcuni club in cui ha militato come il Modena e la Sammaurese, ma non solo, hanno voluto ricordarlo nel giorno della sua scomparsa attraverso comunicati ufficiali.