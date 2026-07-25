Lukaku e il Napoli alla resa dei conti: la convivenza con Hojlund rende l'addio quasi inevitabile

Era inevitabile che si sarebbe arrivati a questo punto. Non era che questione di tempo. E alla fine il momento della resa dei conti tra Romelu Lukaku e il Napoli è arrivato.
Detta (o scritta) così, sembra una situazione particolarmente drammatica. Non lo è, perché il tema è pur sempre il calcio. Però sì, è molto delicata. Per tutte le parti che sono già chiamate in causa e che nelle prossime settimane lo saranno ancora di più.
Le parole dell'agente Federico Pastorello a Sky, nella serata di venerdì, hanno aperto finalmente uno squarcio. Che, ripetiamo, era atteso. E che ora rende sempre più scottante il tema della permanenza di Lukaku a Napoli, nonché della possibile convivenza con l'altro centravanti Rasmus Hojlund.
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