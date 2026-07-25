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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Lukaku e il Napoli alla resa dei conti: la convivenza con Hojlund rende l'addio quasi inevitabile

Calciomercato
Serie A
Napoli
R. Lukaku

L'agente del belga, Federico Pastorello, esce allo scoperto: "Non può fare il secondo, cercheremo di vedere se c'è una soluzione". In questo momento la prima scelta del club è il danese.

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Era inevitabile che si sarebbe arrivati a questo punto. Non era che questione di tempo. E alla fine il momento della resa dei conti tra Romelu Lukaku e il Napoli è arrivato.

Detta (o scritta) così, sembra una situazione particolarmente drammatica. Non lo è, perché il tema è pur sempre il calcio. Però sì, è molto delicata. Per tutte le parti che sono già chiamate in causa e che nelle prossime settimane lo saranno ancora di più.

Le parole dell'agente Federico Pastorello a Sky, nella serata di venerdì, hanno aperto finalmente uno squarcio. Che, ripetiamo, era atteso. E che ora rende sempre più scottante il tema della permanenza di Lukaku a Napoli, nonché della possibile convivenza con l'altro centravanti Rasmus Hojlund.


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  • "VEDREMO SE C'È UNA SOLUZIONE"

    In studio hanno chiesto a Pastorello se Lukaku sarebbe disposto a fare la riserva di Hojlund nella prossima stagione, dopo che il danese ha sostanzialmente preso il suo posto dopo il grave infortunio di un anno fa.

    La risposta del procuratore? Tranchant: non se ne parla proprio. Con tutto quel che ne consegue in termini di valutazioni sul futuro del belga.

    "Può fare il secondo al Napoli? Ovviamente no. È un giocatore straordinario e l'ha dimostrato, è uno degli attaccanti più prolifici al mondo. Difficilmente possiamo accettare una situazione del genere. Ovviamente possono esserci delle gerarchie iniziali, poi è il campo a scegliere. Romelu non è un ragazzo che rimane dove non è voluto. Cercheremo di vedere se c'è una soluzione. Sinceramente faccio fatica a immaginare Romelu come numero due".

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  • LE PAROLE DI MANNA

    Lo stesso Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, qualche giorno fa aveva parlato della situazione Lukaku. Anche il dirigente aveva ammesso come la situazione del belga sia delicata, pur cercando di tenere bassi i toni, e come una cessione sia uno scenario concreto.

    "Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. In attacco non vedo problemi, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, abbiamo valide alternative e c'è ancora Lukaku che rientra e valuteremo con lui cos'è più corretto. Io non vedo nessun problema. Un attaccante ad oggi non penso arriverà".

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  • Hojlund Napoli MilanGetty Images

    LA CONVIVENZA CON HOJLUND

    Hojlund, del resto, si è meritato la maglia del titolare a Napoli. I partenopei lo hanno preso agli sgoccioli del mercato estivo 2025 proprio per venire incontro all'assenza per infortunio di Lukaku.

    L'ex centravanti dell'Atalanta, reduce da un biennio poco fortunato al Manchester United, non ha tradito le attese al rientro nel nostro paese. Subito a segno all'esordio in casa della Fiorentina a metà settembre, è stato uno dei pilastri del Napoli di Antonio Conte e promette di esserlo anche con Massimiliano Allegri.

    12 goal e 6 assist in 33 presenze di campionato per Hojlund alla sua prima stagione a Napoli. Un bottino a cui vanno aggiunte 3 reti in 7 presenze nel girone di Champions League, nonché il sinistro vincente che ha chiuso i conti contro il Milan nella semifinale della Supercoppa Italiana.

    L'ex bergamasco, insomma, si è rivelato un acquisto provvidenziale per il Napoli. Sia alla luce dell'infortunio di Lukaku che delle difficoltà di Lorenzo Lucca, non a caso prestato al Nottingham Forest durante il mercato invernale.

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  • ADDIO QUASI INEVITABILE

    Per questo, a meno di sorprese, da qui all'inizio di settembre sia Pastorello che Manna lavoreranno per trovare una nuova sistemazione a Lukaku. Le parole dell'agente sono chiare: il belga non accetterà di fare il vice di Hojlund, che oggi è il titolare del Napoli.

    Il problema è capire dove andrà l'ex centravanti di Inter e Roma. E questo è tutto un altro paio di maniche. Nel senso che tutto al momento è fermo, bloccato, come capita praticamente a ogni finestra di trasferimenti - specialmente in Serie A - prima di qualche botto sparato in extremis.

    "Ora il mercato è bloccatissimo", ha confermato lo stesso Pastorello sempre a Sky.

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  • Lorenzo Lucca NapoliGetty Images

    UN REPARTO DA DEFINIRE

    Una delle sfide del Napoli entro l'inizio della nuova stagione sarà proprio questa: rimodellare nel modo giusto l'attacco di Allegri, in modo da consegnare al nuovo allenatore un reparto "corretto" da tutti i punti di vista. Ovvero equilibrato tra qualità e mancanza di musi lunghi.

    In rosa c'è anche lo stesso Lorenzo Lucca, tornato dal Nottingham Forest. L'ex centravanti dell'Udinese ha esordito contro l'Arezzo, ha colpito un palo, poi si è fatto male. Come spiegato da Manna dopo la partita, "ne avrà per un paio di settimane". Ma il discorso nel suo caso è un altro: Lucca deve alzare il rendimento, dimostrare di meritarsi il Napoli.

    In questo momento, insomma, risiede proprio in attacco una delle grane di Allegri: c'è un titolare ed è Hojlund, ma dietro di lui compaiono un giocatore insoddisfatto e un altro che ispira poca fiducia. Non esattamente il modo migliore per avvicinarsi al ritorno del campionato.

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