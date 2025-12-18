Pubblicità
Losanna-Fiorentina è la partita di Giancarlo Antognoni: la bandiera viola chiuse la sua carriera da calciatore in Svizzera

Antognoni ha vestito anche la maglia del Losanna dal 1987 al 1989 prima di chiudere la sua carriera da calciatore. Nel giorno del debutto fu seguito da duemila tifosi della Fiorentina sugli spalti.

La Fiorentina affronta il Losanna in Conference League alla ricerca di una vittoria che restituisca morale soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato.

Quella che si gioca in Svizzera giovedì sera peraltro non è una sfida come tante altre per i tifosi gigliati dato che proprio a Losanna ha chiuso la carriera la bandiera viola per eccellenza ovvero Giancarlo Antognoni.

L'ex numero 10 della Fiorentina infatti si trasferì in Svizzera dove ha giocato per due stagioni prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. E nel giorno del debutto col Losanna fu sostenuto da migliaia di tifosi viola.

  • I DUE ANNI DI ANTOGNONI AL LOSANNA

    Al termine della stagione 1986/87, Antognoni chiuse la sua lunghissima esperienza alla Fiorentina ma continuò a giocare.

    Per farlo scese di trasferirsi in Svizzera e più precisamente al Losanna, dove rimase per due stagioni prima di dare l'addio al calcio nel 1989.

    Alla fine furono 52 le presenze complessive col Losanna dove Antognoni realizzò in tutto sette goal, segnando anche il giorno del suo debutto.

  • ESODO VIOLA IN SVIZZERA

    Proprio in occasione del debutto ufficiale col Losanna, avvenuto contro lo Zurigo, i tifosi della Fiorentina dimostrarono per l'ennesima volta il loro enorme amore nei confronti di Giancarlo Antognoni.

    Oltre duemila sostenitori viola infatti raggiunsero la Svizzera per seguire da vicino la prima del loro idolo. E furono ripagati nel migliore dei modi.

    Antognoni segnò il primo dei sette goal complessivi col Losanna, che vinse quella partita contro lo Zurigo per 3-1.

    "Ho un bel ricordo del Losanna, spero che sia una bella partita. E che la Fiorentina esca dal tunnel attuale" ha dichiarato Antognoni.

  • UNA BANDIERA DELLA FIORENTINA

    Giancarlo Antognoni, oltre ad aver vinto i Mondiali 1982 con l'Italia, ha legato il suo nome alla Fiorentina.

    L'ex numero 10 infatti giocò qualcosa come 479 partite con i viola segnando 72 goal in tutte le competizioni e diventò una bandiera del club.

    Negli anni successivi Antognoni è stato anche dirigente della Fiorentina prima di lasciare il club nel 2021 per dissidi con la società.

  • L'ADDIO AL CALCIO DI ANTOGNONI

    Nel 1989, dopo le due stagioni in Svizzera con la maglia del Losanna, Giancarlo Antognoni ha chiuso la sua carriera da calciatore.

    Per l'addio al calcio di Antognoni si giocò una gara tra l'Italia campione del mondo 1982 e una selezione del resto del mondo.

    In quell'occasione ben 40 mila tifosi riempirono uno stadio 'Comunale' in rifacimento per i successivi Mondiali di Italia '90 e Antognoni li salutò con un emozionante giro di campo.

