Losanna-Fiorentina è la partita di Giancarlo Antognoni: la bandiera viola chiuse la sua carriera da calciatore in Svizzera

La Fiorentina affronta il Losanna in Conference League alla ricerca di una vittoria che restituisca morale soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato.
Quella che si gioca in Svizzera giovedì sera peraltro non è una sfida come tante altre per i tifosi gigliati dato che proprio a Losanna ha chiuso la carriera la bandiera viola per eccellenza ovvero Giancarlo Antognoni.
L'ex numero 10 della Fiorentina infatti si trasferì in Svizzera dove ha giocato per due stagioni prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. E nel giorno del debutto col Losanna fu sostenuto da migliaia di tifosi viola.