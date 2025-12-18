Losanna-Fiorentina è la partita di Giancarlo Antognoni: la bandiera viola chiuse la sua carriera da calciatore in Svizzera

Proprio in occasione del debutto ufficiale col Losanna, avvenuto contro lo Zurigo, i tifosi della Fiorentina dimostrarono per l'ennesima volta il loro enorme amore nei confronti di Giancarlo Antognoni.

Oltre duemila sostenitori viola infatti raggiunsero la Svizzera per seguire da vicino la prima del loro idolo. E furono ripagati nel migliore dei modi.

Antognoni segnò il primo dei sette goal complessivi col Losanna, che vinse quella partita contro lo Zurigo per 3-1.

"Ho un bel ricordo del Losanna, spero che sia una bella partita. E che la Fiorentina esca dal tunnel attuale" ha dichiarato Antognoni.