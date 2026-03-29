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Raphinha e Vini JrGetty/GOAL

Lo strano caso di Vinicius e Raphinha: i simboli di Real Madrid e Barcellona deludono con il Brasile

Storie
Brasile
Vinicius Junior
Raphinha

Dopo un'altra prestazione deludente nella gara persa contro la Francia, la coppia incarna il dilemma della Seleção: Ancelotti non riesce ad avere da loro un rendimento da campioni.

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La gara persa 2-1 contro la Francia, nell’amichevole disputata giovedì scorso negli Stati Uniti, ha riacceso un dibattito che accompagna il Brasile già da tempo: perché Vinicius Junior e Raphinha rendono così poco con la maglia della Nazionale?

Di fronte a un avversario di così alto livello, entrambi hanno nuovamente offerto una prestazione deludente. Vinicius è stato ampiamente criticato dalla stampa internazionale: pochi i dribbling riusciti, molte le palle perse e quasi zero efficacia in fase offensiva. Raphinha, invece, ha giocato solo per 45 minuti ed è uscito dal campo per un acciacco, senza riuscire a incidere sulla partita.

Il giudizio generale è stato duro: partita sottotono per la coppia, che avrebbe dovuto essere il motore offensivo della squadra ma che ha finito per passare in secondo piano, anche rispetto a giocatori meno acclamati come Luiz Henrique, che ha cambiato il ritmo della squadra entrando in campo nel secondo tempo.

Ma perché Vinicius e Raphinha non riescono a decollare in Nazionale?

  • Raphinha e Vini JrGetty/GOAL

    PROTAGONISTI IN EUROPA

    Il contrasto è ancora più evidente se si osservano le prestazioni dei due nei rispettivi club.

    In grande forma rispettivamente con il Real Madrid e il Barcellona, Vinicius e Raphinha stanno accumulando statistiche che li collocano tra i giocatori più decisivi del calcio mondiale in questa stagione.

    Nel 2025/26 i numeri sono impressionanti: il giocatore del Barcellona ha segnato 19 goal e fornito otto assist in 31 partite, mentre l'attaccante del Real Madrid, in 47 partite, ha totalizzato 17 goal e 13 assist.

    In totale, sono 57 i contributi diretti ai goal. Dati che superano diverse coppie d'attacco di altre nazionali.

    Ma il calcio va al di là delle statistiche. Oltre ai numeri c'è l'impatto: entrambi sono protagonisti nei loro club, decisivi nelle partite importanti e spesso citati nelle discussioni sui migliori al mondo. Nel 2025, Raphinha è stato eletto il secondo miglior giocatore del mondo dal premio FIFA The Best; nel 2024 Vinicius era invece arrivato primo.

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  • Brazil v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    MA IN NAZIONALE...

    Se in Europa i due sono in grande spolvero, nel Brasile le statistiche sono ben più modeste e, soprattutto, discontinue.

    Vinicius, ad esempio, totalizza solo 8 goal e 7 assist in 46 partite in Nazionale: un rendimento offensivo evidentemente al di sotto delle aspettative per un giocatore del suo calibro.

    Raphinha, invece, nonostante alcuni exploit non è mai riuscito a mantenere una sequenza di alto livello: l'ex Leeds conta 11 goal e 7 assist in 37 partite.

    Se consideriamo solo le competizioni più importanti, come la Copa America e i Mondiali, i dati sono ancora peggiori: sommando i numeri della coppia, si arriva a 20 partite, quattro goal e due assist.

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  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ASPETTATIVE E RESPONSABILITÀ

    La pressione sulla coppia non è casuale. Da quando Neymar ha gradualmente perso il ruolo di protagonista, Vinicius e Raphinha sono stati visti come i nuovi leader tecnici del Brasile. Entrambi hanno già partecipato ai Mondiali del 2022 e saranno figure centrali anche ai Mondiali del 2026.

    Il problema è che, finora, queste aspettative non si sono tradotte in prestazioni costanti con la maglia della Nazionale, specialmente nelle partite importanti.

    Nelle partite contro le avversarie più importanti, come Argentina, Spagna, Inghilterra, Croazia e Francia, nessuno dei due ha mai segnato o fornito un assist.

  • Venezuela v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    PERCHÉ IL RENDIMENTO È COSÌ BASSO?

    Il dibattito è complesso, ma alcuni fattori aiutano a spiegare il fenomeno.

    - Una struttura di squadra diversa. Nei rispettivi club, Vinicius e Raphinha giocano in sistemi consolidati, con un'intesa e ruoli ben definiti; in Nazionale, invece, ci sono ancora oscillazioni tattiche e continui esperimenti, il che influisce direttamente sul rendimento offensivo.

    - Mancanza di intesa in attacco. A differenza di quanto accade al Real Madrid e al Barcellona, la coppia non ha ancora costruito una solida intesa in Nazionale, giocando spesso in modo isolato.

    - Meno tempo per allenarsi. Mentre nei club c'è una routine di lavoro quotidiana, in nazionale il tempo è poco. Questo rende difficile l'affiatamento, specialmente per i giocatori che dipendono da combinazioni veloci e movimenti coordinati.

    - Pressione e contesto psicologico. Indossare la maglia del Brasile comporta un enorme peso storico, ancora di più per chi è indicato come successore di Neymar. Le prestazioni al di sotto delle aspettative aumentano le aspettative e possono influire sulla fiducia.

    - Ruoli diversi in campo. In Nazionale, Vinicius riceve spesso meno palloni in condizioni ideali o ricopre ruoli più rigidi, il che riduce il suo impatto. Raphinha, invece, gioca solitamente sul lato opposto rispetto a quello in cui gioca al Barcellona.

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  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-BRAAFP

    UN PROBLEMA DA RISOLVERE PRIMA DEI MONDIALI

    A poco più di 70 giorni dai Mondiali, il Brasile si trova così di fronte a un paradosso: ha in rosa due dei migliori attaccanti al mondo attualmente in attività, ma non è ancora riuscito a renderli protagonisti con la maglia della Nazionale.

    La sconfitta contro la Francia è stata l'ennesimo capitolo di questo enigma. Se vuole sognare di regalare al paese il suo sesto titolo mondiale, Carlo Ancelotti dovrà, più che mai, trovare una soluzione.

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