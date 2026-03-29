Lo strano caso di Vinicius e Raphinha: i simboli di Real Madrid e Barcellona deludono con il Brasile

La gara persa 2-1 contro la Francia, nell’amichevole disputata giovedì scorso negli Stati Uniti, ha riacceso un dibattito che accompagna il Brasile già da tempo: perché Vinicius Junior e Raphinha rendono così poco con la maglia della Nazionale?

Di fronte a un avversario di così alto livello, entrambi hanno nuovamente offerto una prestazione deludente. Vinicius è stato ampiamente criticato dalla stampa internazionale: pochi i dribbling riusciti, molte le palle perse e quasi zero efficacia in fase offensiva. Raphinha, invece, ha giocato solo per 45 minuti ed è uscito dal campo per un acciacco, senza riuscire a incidere sulla partita.

Il giudizio generale è stato duro: partita sottotono per la coppia, che avrebbe dovuto essere il motore offensivo della squadra ma che ha finito per passare in secondo piano, anche rispetto a giocatori meno acclamati come Luiz Henrique, che ha cambiato il ritmo della squadra entrando in campo nel secondo tempo.

Ma perché Vinicius e Raphinha non riescono a decollare in Nazionale?