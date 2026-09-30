Lo strano caso di Moise Kean: chiuso da Douvikas e Pio Esposito, per giocare deve fare l'esterno

Moise Kean, poco più di un anno fa, non avrebbe mai immaginato di vivere una situazione simile. Lui che era stato il trascinatore della Fiorentina, lui che a Firenze aveva vissuto l'annata più entusiasmante della carriera.
Oggi quel Kean, secondo miglior marcatore del 2024/25 dietro al compagno di Nazionale Mateo Retegui, è un lontano ricordo: al suo posto c'è un giocatore che sta cercando di ricostruirsi, rallentato da troppi problemi fisici e protagonista di un trasferimento che, fin qui, non è andato completamente secondo le aspettative.
A Como, oggi, Kean non è un titolare. Nell'Italia se vogliamo sì, ma non nel ruolo del centravanti, il suo preferito. Ed è quasi un paradosso, ricordando le 19 reti nel primo anno alla Fiorentina. Ma questo passa oggi il convento.
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