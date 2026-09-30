Lo strano caso di Moise Kean: chiuso da Douvikas e Pio Esposito, per giocare deve fare l'esterno

Kean è stato schierato esterno offensivo a destra di un tridente da Roberto Mancini contro il Belgio, nel secondo esordio del nuovo commissario tecnico sulla panchina dell'Italia.

La mossa ha funzionato poco, anche perché poco o nulla ha funzionato in generale nella partita dell'Olimpico. Kean ci ha provato, ma è apparso più che altro confusionario e pasticcione. All'inizio del secondo tempo è andato pure a tanto così dal goal, ma Lammens ha respinto con un piede un suo tentativo ravvicinato.

Senza Raspadori, che si è infortunato nel primo tempo contro la Turchia e ha già abbandonato il ritiro, la mossa Kean esterno potrebbe essere ripetuta venerdì in Francia. Ma le alternative, da Cambiaghi all'avanzamento di Frattesi, non mancano.

"Kean sicuramente è meglio da prima punta - ha ammesso Mancini prima della partita in Turchia - abbiamo Pio, Scamacca, ma lui è l'unico che può adattarsi da punta esterna. L'ha fatto anche bene, non era neanche così preoccupato di farlo. Stiamo valutando come queste situazioni possono evolversi e quale possa essere la scelta migliore".