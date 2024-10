Leno rinuncia alla convocazione della Germania, la stoccata di Kimmich: “Vogliamo solo chi vuole la Nazionale”

Germania con l’emergenza portieri, ma Leno rinuncia alla convocazione: “Sapevo che non avrei giocato, preferisco allenarmi”.

Con Manuel Neuer che ha annunciato la decisione di lasciare la Nazionale lo scorso 21 agosto e Marc-André ter Stegen costretto ad un lungo stop a causa della rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro, la Germania si riscopre senza un vero portiere titolare.

Tra i candidati a raccogliere due eredità così pesanti c’era anche Bernd Leno che però ha deciso di non rispondere alla convocazione per le prossime due sfide di Nations League che vedranno la Nazionale tedesca opposta ad ottobre prima alla Bosnia-Erzegovina (in trasferta l’11) e poi all’Olanda (in casa il 14).

Una decisione, quella dell’estremo difensore del Fulham, che ha destato qualche polemica in Germania e spiegare le ragioni della rinuncia è stato lo stesso Leno alla ‘Bild’.