Il nuovo CT dell'Inghilterra è già nella bufera: i tifosi invocano l'esonero

La decisione di Lee Carsley di non cantare l'inno nazionale inglese prima delle partite scatena critiche e polemiche tra tifosi e media.

La recente nomina di Lee Carsley come commissario tecnico della Nazionale inglese ha subito generato una forte polemica.

Il tecnico, che in passato ha giocato per la Nazionale irlandese, ha dichiarato che non canterà l'inno nazionale "God Save the King" prima delle partite.

Questa scelta ha suscitato malumori tra i tifosi e commenti critici da parte dei media: la situazione è resa ancora più delicata dal fatto che il primo match di Carsley come CT sarà contro l'Irlanda, il Paese che ha rappresentato come calciatore grazie alle origini dei suoi nonni.