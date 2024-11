Rafael Leao commenta l'esclusione dall'11 per Slovan-Milan e assicura: "Tutto risolto, sono contento. Vogliamo entrare tra le prime 8".

MVP partendo dalla panchina. La sintesi della strana serata Champions di Rafael Leao è servita, col portoghese decisivo in Slovan Bratislava-Milan pur venendo escluso dai titolari.

Il portoghese ha parlato della mancata maglia concessagli da Paulo Fonseca in Slovacchia, assicurando che non esista alcun caso in grado di far preoccupare i tifosi rossoneri.

Queste le parole del 10, pronunciate a 'Sky' nel dopogara.