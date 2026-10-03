Leader tecnico e caratteriale: Donnarumma è davvero il miglior portiere del mondo?

La notte di Gigio Donnarumma. Quella fra Francia e Italia è stata una bella partita in generale, ma forse per gli Azzurri la dimostrazione di un livello forse anche più alto di quello che loro stessi si aspettavano.
A guidarli (e a salvarli) è stato il portiere del Manchester City. Si badi bene: il fatto che il migliore in campo, per la nostra Nazionale, sia stato l’uomo coi guantoni, non abbassa il giudizio su quanto fatto dai giocatori di movimento.
Alcune delle parate di Donnarumma, però, sono state straordinarie, al punto di riaccendere il dibattito: l’estremo difensore dell’Italia è il numero 1 al mondo?