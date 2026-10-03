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Matteo Occhiuto

Leader tecnico e caratteriale: Donnarumma è davvero il miglior portiere del mondo?

G. Donnarumma
Italia

I miracoli allo Stade de France di Gigio hanno riacceso il dibattito: quello Azzurro è il numero uno più forte del pianeta?

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La notte di Gigio Donnarumma. Quella fra Francia e Italia è stata una bella partita in generale, ma forse per gli Azzurri la dimostrazione di un livello forse anche più alto di quello che loro stessi si aspettavano.

A guidarli (e a salvarli) è stato il portiere del Manchester City. Si badi bene: il fatto che il migliore in campo, per la nostra Nazionale, sia stato l’uomo coi guantoni, non abbassa il giudizio su quanto fatto dai giocatori di movimento. 

Alcune delle parate di Donnarumma, però, sono state straordinarie, al punto di riaccendere il dibattito: l’estremo difensore dell’Italia è il numero 1 al mondo?

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    PARTITONA ALLO STADE DE FRANCE

    Tornando sul match dello Stade de France, è giusto ripercorrere quello che ha fatto Donnarumma. Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, l’ex Milan e PSG è letteralmente salito in cattedra. Un vero e proprio show, partito dal prodigio su Ousmane Dembélé, un tap-in a botta sicura sventato dal capitano Azzurro. A chiudere la sua notte è stato un alto salvataggio su Eduardo Camavinga, con in mezzo gli straordinari riflessi per fronteggiare i tentativi di Olise e Rabiot.

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    UN PALMARES FANTASTICO

    Donnarumma ha vinto tanto, ovunque sia andato. Ha in bacheca due titoli continentali: la Champions con il PSG, l’Europeo con l’Italia. Per non parlare delle 4 Ligue 1 con il Paris, della FA Cup e della Carabao ottenuta con il City, finendo per la Supercoppa Italiana su cui ha messo le mani quando vestiva la maglia del City. Sin da debutto è stato un prodigio, negli anni il suo livello ha rispettato le premesse di quando il compianto Sinisa Mihajlovic ebbe il coraggio di lanciarlo.

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    ITALIA, LUI C’È SEMPRE

    Per l’Italia Gigio è una certezza. C’è sempre, dai momenti migliori a quelli peggiori. Ed è, forse, proprio in quelli che Donnarumma ha dato il meglio di sé. Quando c’è stato da metterci la faccia per l’esclusione dai Mondiali, quando c’è stato da fare da chioccia alla baby Nazionale di Silvio Baldini, quando c’era da riaccogliere il redivivo Roberto Mancini. È la nostra migliore certezza, sia dentro che fuori dal campo: quando e se riandremo a un Mondiale, sarà Donnarumma il primo a meritare di giocarlo.

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    GIGIO, IL MIGLIORE AL MONDO?

    Ma, tornando all’incipit di questo pezzo, è evidente come l’interrogativo riguardante la posizione di Donnarumma nella gerarchia dei portieri del mondo sia lecito. E la riposta, seppur rischi di essere influenzata dalle abbaglianti performance di Donnarumma allo Stade de France, non può che essere che sì, Gigio è il più forte portiere del pianeta. Alle volte commette degli errori, vero, però in generale è quello che, guantoni alla mano, risulta essere decisivo come nessuno sulla faccia del pianeta. Ed è un bene, francamente, che giochi per noi.

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