Leader tecnico e caratteriale: Donnarumma è davvero il miglior portiere del mondo?

Donnarumma ha vinto tanto, ovunque sia andato. Ha in bacheca due titoli continentali: la Champions con il PSG, l’Europeo con l’Italia. Per non parlare delle 4 Ligue 1 con il Paris, della FA Cup e della Carabao ottenuta con il City, finendo per la Supercoppa Italiana su cui ha messo le mani quando vestiva la maglia del City. Sin da debutto è stato un prodigio, negli anni il suo livello ha rispettato le premesse di quando il compianto Sinisa Mihajlovic ebbe il coraggio di lanciarlo.