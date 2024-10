Le mosse di Thiago Motta non pagano: dalla formazione ai cambi, cosa non ha funzionato contro lo Stoccarda

Sconfitta pesante per la Juventus ben oltre il risultato, contro lo Stoccarda non ha funzionato niente. Le scelte non convincono.

"La responsabilità è mia, abbiamo perso meritatamente" ha ammesso Thiago Motta dopo la prima sconfitta ufficiale sulla panchina della Juventus.

Uno schiaffo sonoro, quello rifilato dallo Stoccarda decimo in Bundesliga ai bianconeri, che forse dopo l'impresa di Lipsia (in dieci) si erano illusi di poter risolvere la pratica senza 'sporcarsi' troppo l'abito, per dirla alla Conte.

I tedeschi invece allo Stadium hanno dominato dal primo minuto, con Perin migliore in campo per distacco tra le file della Juventus e premiato come Man of The Match al termine della partita.

Ma cosa non ha funzionato contro lo Stoccarda? Cosa ha sbagliato Thiago Motta?