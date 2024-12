Lazio-Napoli 3-1, pagelle e tabellino: Noslin scatenato, Mandas, Gigot, Hysaj e Pedro da applausi, Juan Jesus e Raspadori disastrosi

Lazio vs SSC Napoli

Noslin, con una tripletta, abbatte il Napoli (goal di Simeone) e spedisce la Lazio ai quarti. Zaccagni sbaglia un rigore.

Il turnover totale non dà ragione a Conte. Anzi.

Napoli battuto 3-1 dalla Lazio all'Olimpico e fuori dalla Coppa Italia, imbottito di seconde linee e crollato sotto i colpi di un Noslin in serata di grazia con tripletta da urlo. Azzurri da matita blu in difesa e che nel primo tempo offrono anche a Zaccagni la chance per segnare dal dischetto, ma il 10 biancoceleste si fa ipnotizzare da Caprile (che aveva commesso fallo su Pedro). L'apoteosi dell'Aquila, però, è soltanto rimandata.

L'articolo prosegue qui sotto

La notte romana come detto è tutta dell'ex Hellas, che sblocca il risultato e poi consente agli uomini di Baroni di rimettere avanti la testa dopo il momentaneo 1-1 di Simeone, lesto a sfruttare una respinta corta di Mandas su conclusione di Neres (il Cholito e il brasiliano, tra le fila partenopee, gli unici a provarci).

Napoli eliminato ed ora con la testa rivolta al campionato, mentre la Lazio resta in corsa per tre obiettivi confermandosi tra le note più liete di questa prima parte di stagione.