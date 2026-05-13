Lazio-Inter 0-2, pagelle e tabellino: decidono un'autorete di Marusic e un goal di Lautaro, la Coppa Italia va ai nerazzurri

Dopo lo Scudetto, anche la Coppa Italia. L'Inter batte la Lazio in finale e, per la decima volta nella sua storia, mette in bacheca il trofeo.

Un ultimo atto del torneo, quello che si è giocato all'Olimpico, che ha visto i meneghini chiudere praticamente la pratica già nel corso del primo tempo.

Una partita che ha visto i nerazzurri cercare fin da subito di prendere in mano il pallino del gioco, pur senza imprimergli grande velocità. La supremazia territoriale è comunque bastata per mettere in difficoltà una Lazio che ha visto complicarsi le cose poco prima del quarto d'ora.

Al 14' infatti, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Dimarco, Marusic è incappato nella più classica delle autoreti, trafiggendo Motta con un colpo di testa.

Avanti di un goal, la squadra di Cristian Chivu ha trovato ancora più slancio ed ha iniziato a gestire la situazione, aspettando che tra le maglie della retroguardia biancoceleste si aprissero i giusti varchi per colpire ancora.

Cosa che è accaduta al 35', complice anche un grave errore in uscita di Tavares: Dumfries è bravo a rubargli palla per poi involarsi e servirla a Lautaro Martinez che, da distanza ravvicinata e a Motta già battuto, non deve far altro che appoggiare in rete con un comodo tap-in che vale lo 0-2.

La Lazio fatica a reagire, ma nel finale di prima frazione si regala comunque un'ultima occasione con Isaksen, la cui conclusione viene deviata fuori da Bastoni.

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia e poco prima dell'ora di gioco, Tavares commette un altro errore favorendo nuovamente Dumfries, questa volta però Motta riesce ad anticipare Thuram in uscita.

Nell'ultima porzione di gara, i capitolini cercano di aumentare il pressing alla ricerca del goal che possa riaprire i giochi, ma l'Inter si chiude senza vivere particolari patemi, per poi provare a ripartire in contropiede.

Il risultato non cambia più fino al triplice fischio finale, quando può esplodere la festa nerazzurra: l'Inter chiude una stagione da ricordare nel miglior modo possibile.