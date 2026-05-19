Lautaro Martinez vede solo nerazzurro e giura fedeltà all'Inter: "Vorrei chiudere la carriera qui"

Lautaro Martinez oggi immagina un futuro totalmente tinto di nerazzurro, ma c'è stato un momento nel quale ha anche pensato all'addio.

"Dopo la finale no, dopo il Mondiale per club sì. Ho pensato a molte cose, ho sofferto molto. Non dico di aver chiesto di andare via, ma dentro di me percepivo la sensazione che se fosse arrivata un’offerta importante forse... Ero devastato. Da quello stato d’animo nasce l’intervista successiva all’eliminazione con il Fluminense. Sono uscito, ho infilato la maglietta e ho detto quello che pensavo".