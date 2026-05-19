Lautaro Martinez vede solo nerazzurro e giura fedeltà all'Inter: "Vorrei chiudere la carriera qui"

Quando l'Inter lo ha prelevato dal Racing nell'estate del 2018, erano in molti a parlare di Lautaro Martinez come di uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano.
Il centravanti argentino doveva essere, nei pensieri del club, un rinforzo importante in ottica futura, uno dei giocatori attorno ai quali avrebbe ruotato l'intero reparto offensivo.
Lautaro Martinez non solo è riuscito a mantenere le aspettative, ma si è spinto anche oltre, diventando prima capitano della compagine meneghina e poi ritagliandosi un posto tra i giocatori nerazzurri più rappresentativi di sempre (è il terzo miglior marcatore di tutti i tempi).
Lo stesso attaccante, che recentemente ha festeggiato la conquista del suo terzo Scudetto, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha giurato fedeltà all'Inter.