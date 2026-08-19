Lautaro Martinez al Barcellona rischia di diventare il vero tormentone di fine mercato per l'Inter

Rieccoci. Lautaro Martinez al Barcellona è tornato di moda. O forse è una suggestione che non si è mai davvero spenta: questa è la differenza sostanziale.
Dalla Spagna e dall'Argentina, ecco le nuove voci: il Barcellona è sempre lì, in agguato per il capitano e centravanti dell'Inter. E sarebbe disposto a offrire più di 100 milioni di euro per portarlo in Catalogna.
Pronti, insomma, per il tormentone di mercato? Perché è proprio quel che rischia di nascere negli ultimi, e accesissimi, giorni della finestra estiva 2026.
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