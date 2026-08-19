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Lautaro Martinez Inter GFXGOAL
Stefano Silvestri

Lautaro Martinez al Barcellona rischia di diventare il vero tormentone di fine mercato per l'Inter

Calciomercato
Serie A
Inter
Barcellona
L. Martinez

Ci risiamo: le voci su un tentativo concreto dei catalani per l'attaccante argentino sono prepotentemente tornate di moda. E rischiano di stravolgere la parte finale della finestra estiva.

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Rieccoci. Lautaro Martinez al Barcellona è tornato di moda. O forse è una suggestione che non si è mai davvero spenta: questa è la differenza sostanziale.

Dalla Spagna e dall'Argentina, ecco le nuove voci: il Barcellona è sempre lì, in agguato per il capitano e centravanti dell'Inter. E sarebbe disposto a offrire più di 100 milioni di euro per portarlo in Catalogna.

Pronti, insomma, per il tormentone di mercato? Perché è proprio quel che rischia di nascere negli ultimi, e accesissimi, giorni della finestra estiva 2026.


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  • IL BARCELLONA NON HA UN CENTRAVANTI

    Il Barcellona si è ritrovato a ridosso dell'inizio della nuova stagione senza un vero centravanti di ruolo. Ha diversi esterni offensivi, da Yamal a Raphinha passando per Gordon e Adeyemi, ma una punta centrale di spessore no, non ce l'ha.

    Il motivo? Non ha trattenuto Robert Lewandowski, intanto. Il polacco era a fine contratto, non ha rinnovato e se n'è andato in MLS, a Chicago. E poi ha lasciato andare anche l'eroe del Mondiale spagnolo Ferran Torres, ceduto al PSG del grande ex Luis Enrique.

    Ecco perché il Barça ha estremo bisogno di portare in rosa un finalizzatore vero, dopo aver chiuso il super colpo Rodri dal Manchester City. Anche se Lautaro non sarebbe la prima scelta dei catalani.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    L'OBIETTIVO ALVAREZ STA SFUMANDO

    L'obiettivo numero uno del Barcellona, ironia della sorte, è colui che ha conteso una maglia dell'Argentina negli ultimi due Mondiali: lui, Julian Alvarez.

    I 150 milioni offerti dal Real Madrid per l'ex City sono stati rispediti al mittente dall'Atletico Madrid. Il quale, in seguito, ha resistito anche agli assalti dello stesso Barcellona. Che però non si è dato per vinto, continuando a corteggiare Alvarez forte del gradimento (concreto) del calciatore.

    Julian avrebbe voluto andare a giocare al Barcellona. E qui è probabilmente meglio parlare al passato, visto che l'Atleti non ha alcuna intenzione di cederlo e sta facendo la voce grossa, così come aveva fatto a giugno con quella famosa serie di prese in giro social nei confronti del club rivale.

    "Al Barcellona è stato detto fin dal primo momento che volevamo continuare con Julian ed è quello che è successo - ha detto Enrique Cerezo, presidente dei Colchoneros - È un nostro calciatore e una pedina molto importante della squadra. Vogliamo che rimanga con noi".

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  • RIECCO LAUTARO

    La virata su Lautaro Martinez nasce proprio da qui: constatata l'impossibilità (ma nel mercato mai dire mai...) di arrivare ad Alvarez, il Barcellona sta provando a battere altre piste. E una porta proprio all'interista.

    Dalla Spagna riferiscono di un incontro tra Deco, ex fuoriclasse e attuale direttore sportivo del Barcellona, e Alejandro Camano. Che altri non è, appunto, che il procuratore di Lautaro. Il vertice in questione sarebbe andato in scena in questi giorni a Madrid.

    Secondo TNT Sports Argentina, i catalani sarebbero disposti a investire parecchio per provare a strappare Lautaro all'Inter. Quanto? I 100 milioni e passa menzionati all'inizio.

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  • VIA AL TORMENTONE?

    L'Inter, naturalmente, non ha alcuna intenzione di privarsi di Lautaro. E sarebbe strano il contrario, considerando l'importanza estrema che l'argentino ha rivestito nella storia recente del club.

    "Lo sento spesso - diceva alla fine di luglio il ds nerazzurro Piero Ausilio - È deluso per come è andata la finale, ma è anche molto motivato a tornare e a fare bene con l'Inter. È il nostro capitano. Adesso è giusto che si riposi con la sua famiglia, poi si unirà al gruppo e sono certo che tornerà a fare le grandi cose a cui ci ha abituati".

    Il possibile arrivo di una super proposta da parte del Barcellona, però, potrebbe far vacillare qualcuno: o l'Inter, o Lautaro. Se non entrambi.

    Difficile, considerato il legame fortissimo che esiste tra le due parti, ma non impossibile. Secondo Sky, non a caso, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Lautaro a meno di due settimane dal termine del mercato. Ma intanto il pericolo è in agguato. E dunque, occhio al possibile tormentone.

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