Lautaro Martinez al Barcellona rischia di diventare il vero tormentone di fine mercato per l'Inter

Il Barcellona si è ritrovato a ridosso dell'inizio della nuova stagione senza un vero centravanti di ruolo. Ha diversi esterni offensivi, da Yamal a Raphinha passando per Gordon e Adeyemi, ma una punta centrale di spessore no, non ce l'ha.

Il motivo? Non ha trattenuto Robert Lewandowski, intanto. Il polacco era a fine contratto, non ha rinnovato e se n'è andato in MLS, a Chicago. E poi ha lasciato andare anche l'eroe del Mondiale spagnolo Ferran Torres, ceduto al PSG del grande ex Luis Enrique.

Ecco perché il Barça ha estremo bisogno di portare in rosa un finalizzatore vero, dopo aver chiuso il super colpo Rodri dal Manchester City. Anche se Lautaro non sarebbe la prima scelta dei catalani.