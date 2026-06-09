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Julian Alvarez GFXGoal
Stefano Silvestri

Julian Alvarez, i 150 milioni e le prese in giro dell'Atletico Madrid a Real e Barcellona: negli ultimi 10 giorni in Spagna è successo di tutto

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Real Madrid vs Atletico Madrid
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J. Alvarez
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Impegnato con l'Argentina ai Mondiali, l'ex attaccante del Manchester City è divenuto l'incredibile perno di un caso incrociato: protagoniste le tre grandi della Liga.

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Julian Alvarez, in questo momento, si trova negli Stati Uniti. Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali e lui naturalmente ci sarà, assieme a Messi e a tutti gli altri che proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2022 dall'Argentina.

Dall'altra parte del mondo, intanto, è scoppiato il caos. Negli ultimi 10 giorni la Spagna ha assistito attonita a quel che è accaduto tra Madrid e Barcellona. E il protagonista, ancorché involontario, è stato proprio lui: l'ex attaccante del Manchester City, che oggi indossa la maglia dell'Atletico.

L'ultimo capitolo è andato in scena proprio questa sera. E alla fine è stato il più incredibile di tutti.

  • I 150 MILIONI OFFERTI DAL REAL MADRID

    Il Real Madrid ha svelato ufficialmente il nome di Mister X, ovvero del calciatore per il quale Florentino Perez avrebbe avanzato un'offerta da 150 milioni di euro dopo le elezioni, poi effettivamente vinte dal vecchio e nuovo presidente delle Merengues: proprio Alvarez. Proposta rispedita però al mittente.

    "Il Real Madrid C.F. comunica che, a seguito della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti di tesseramento di Julian Alvarez.

    Dopo aver esaminato e valutato l'offerta, l'Atletico Madrid ha espresso la propria gratitudine, sottolineando che la proposta si inserisce nel quadro dei rapporti positivi tra i due club, ma l'ha respinta, invocando la clausola rescissoria del giocatore".



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  • LA REAZIONE DI SCHERNO DELL'ATLETICO

    La reazione dell'Atletico Madrid? Di puro scherno. A partire dal post che i Colchoneros hanno pubblicato su X in risposta a quello del comunicato del Real: delle emoji che ridono a crepapelle.



    E poi, l'Atleti si è scatenato sui social. Come? Elencando una serie di punti per spiegare la propria posizione, ancora una volta in maniera aggressiva nei confronti del Real Madrid.

    "1. Il video del Papa che diceva di essere anche un tifoso dell'Atleti è stato interrotto (è il video in cui Papa Leone XIV dice scherzando ai giornalisti di "essere tifoso di tutte le squadre, ma Prevost lo è del Real", ndr)

    2. Dovete aver confuso la cortesia con la gratitudine, ma giusto per evitare fraintendimenti: non vi stiamo ringraziando per nulla.

    3. Non stiamo prendendo in considerazione né valutando alcuna offerta per Julian.

    4. E come potremmo non andare d’accordo, se ci fate ridere persino più del Barcellona".



    Infine, un terzo post. Anche questo più tagliente che mai:

    "Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, vediamo se smetterete di "rubare" giocatori dalle nostre giovanili. Grazie mille".



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  • CI AVEVA PROVATO ANCHE IL BARCELLONA

    Il riferimento dell'Atletico Madrid al Barcellona va a quanto accaduto il 29 maggio. Quando, cioè, è venuto alla luce l'assalto dei catalani per lo stesso Alvarez, con cui sarebbe stato trovato un accordo.

    "Alvarez non è in vendita, non sono arrivate offerte e non c'è stato alcun tipo di colloquio", ha fatto poi sapere una fonte vicina all'Atletico ai microfoni di AS, spiegando come nella Madrid biancorossa fossero già "stanchi di mesi e mesi di bugie, mezze verità e storie inventate come l'acquisto di una casa a Barcellona o le domande assurde poste ai nostri giocatori. Il Barcellona si sta comportando come una squadra di basso livello. In tutta questa vicenda Julian".

    "Il giocatore non è colpevole - ha proseguito la fonte in questione ad AS - Julian si è comportato in modo impeccabile, e questa è una questione esterna".

    Alla fine il Barcellona, che per Alvarez avrebbe sborsato 100 milioni, si è "limitato" a spenderne per Anthony Gordon: questa offerta sì è stata accettata dal Newcastle.

  • LA PRESA IN GIRO AI CATALANI

    Il dietrofront del Barça è stato dettato anche dalla reazione dell'Atletico Madrid. Che anche in quel caso, come accaduto col Real Madrid, non si è limitata a qualche dichiarazione di stampo ufficiale ma, al contrario, è andata ben oltre. Di nuovo con i social di mezzo.

    Nel pomeriggio del 28 maggio, l'Atleti ha postato una foto di Lamine Yamal in maglia biancorossa, accompagnata dalle diciture "Breaking" e "Here we go!". Un modo per prendere in giro il Barcellona, annunciando la chiusura di un'operazione evidentemente inventata ad arte e un messaggio provocatorio:

    "Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale a ABC e una busta di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare l'annuncio".



    Nello stesso post l'Atletico Madrid è andato oltre, inserendo anche un altro gioiello del Barcellona come Pedri nel pacchetto delle offerte. Con un altro messaggio sarcastico diretto ai catalani:

    "Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, ci sono finiti i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per quello di domenica".

    La terza offerta? Quella per Raphinha. Anche qui, altro post provocatorio nei confronti del Barcellona:

    "Per completare il 3x1 ci siamo montati la testa e buttiamo la cassetta dalla finestra: il giocatore arriva in prestito per una stagione e in cambio cediamo Tom Ford e Smith senza opzione d'acquisto. Offerta irrinunciabile".

    Infine, la chiusura un pochino più seria per mettere tutti in guardia sulle bufale che il calciomercato più portare:

    "E ricordate, ci sono voluti solo cinque minuti per creare questa bufala. Viviamo in un'epoca nella quale la realtà può essere distorta. Non credere a tutto ciò che vedete, soprattutto se riguarda il Barça".

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  • QUANTO VALE LA CLAUSOLA DI ALVAREZ

    La domanda finale è scontata: ma quanto vale la clausola rescissoria di Alvarez, apparentemente l'unico modo attraverso il quale l'argentino potrà cambiare squadra?

    La risposta è destinata a far venire i brividi a qualsiasi club potenzialmente interessato: 500 milioni di euro. Clausola fissata dall'Atletico al momento dell'acquisto di Alvarez dal Manchester City, nell'estate del 2024.

    Solo sborsando 500 milioni, insomma, chi vuole Alvarez potrà prenderselo senza che l'Atleti possa far nulla. Il che, evidentemente, è improponibile. E intanto quel che resta è l'immagine di un clamoroso caos social involontariamente provocato dall'argentino dall'altra parte del mondo.