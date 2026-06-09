Julian Alvarez, i 150 milioni e le prese in giro dell'Atletico Madrid a Real e Barcellona: negli ultimi 10 giorni in Spagna è successo di tutto

Julian Alvarez, in questo momento, si trova negli Stati Uniti. Tra pochi giorni inizieranno i Mondiali e lui naturalmente ci sarà, assieme a Messi e a tutti gli altri che proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2022 dall'Argentina.

Dall'altra parte del mondo, intanto, è scoppiato il caos. Negli ultimi 10 giorni la Spagna ha assistito attonita a quel che è accaduto tra Madrid e Barcellona. E il protagonista, ancorché involontario, è stato proprio lui: l'ex attaccante del Manchester City, che oggi indossa la maglia dell'Atletico.

L'ultimo capitolo è andato in scena proprio questa sera. E alla fine è stato il più incredibile di tutti.