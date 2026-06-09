Julian Alvarez, i 150 milioni e le prese in giro dell'Atletico Madrid a Real e Barcellona: negli ultimi 10 giorni in Spagna è successo di tutto

Il dietrofront del Barça è stato dettato anche dalla reazione dell'Atletico Madrid. Che anche in quel caso, come accaduto col Real Madrid, non si è limitata a qualche dichiarazione di stampo ufficiale ma, al contrario, è andata ben oltre. Di nuovo con i social di mezzo.
Nel pomeriggio del 28 maggio, l'Atleti ha postato una foto di Lamine Yamal in maglia biancorossa, accompagnata dalle diciture "Breaking" e "Here we go!". Un modo per prendere in giro il Barcellona, annunciando la chiusura di un'operazione evidentemente inventata ad arte e un messaggio provocatorio:
"Abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale a ABC e una busta di semi di girasole. Aspettiamo con ansia la risposta per preparare l'annuncio".
Nello stesso post l'Atletico Madrid è andato oltre, inserendo anche un altro gioiello del Barcellona come Pedri nel pacchetto delle offerte. Con un altro messaggio sarcastico diretto ai catalani:
"Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema, ci sono finiti i biglietti per il concerto di domani, quindi miglioriamo la proposta precedente con 6 per quello di domenica".
La terza offerta? Quella per Raphinha. Anche qui, altro post provocatorio nei confronti del Barcellona:
"Per completare il 3x1 ci siamo montati la testa e buttiamo la cassetta dalla finestra: il giocatore arriva in prestito per una stagione e in cambio cediamo Tom Ford e Smith senza opzione d'acquisto. Offerta irrinunciabile".
Infine, la chiusura un pochino più seria per mettere tutti in guardia sulle bufale che il calciomercato più portare:
"E ricordate, ci sono voluti solo cinque minuti per creare questa bufala. Viviamo in un'epoca nella quale la realtà può essere distorta. Non credere a tutto ciò che vedete, soprattutto se riguarda il Barça".