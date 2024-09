Lautaro in panchina per scelta tecnica? La decisione di Inzaghi in vista di Manchester City-Inter

L'argentino è apparso tutt'altro che brillante e potrebbe stare fuori, almeno all'inizio, nell'esordio in Champions League contro il Manchester City.

Simone Inzaghi sembra intenzionato a lasciare Lautaro Martinez in panchina nella prima partita di Champions League tra Manchester City e Inter.

Una decisione inaspettata, ma necessaria, considerando la condizione fisica non ottimale dell’attaccante argentino, che nelle ultime uscite è apparso affaticato

Lautaro ha saltato parte della preparazione estiva e, nonostante sia sceso in campo in più occasioni in questo inizio di stagione, non ha ancora trovato la forma migliore.

Il suo stato fisico non è ancora quello ideale, e Simone Inzaghi, consapevole dell'importanza di preservare il suo capitano, sembrerebbe orientato a schierare Mehdi Taremi al suo posto nella sfida di questa sera all'Etihad Stadium.