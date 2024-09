Latina-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Latina vs Foggia

Serie C

Sfida delicata al Francioni: nerazzurri e rossoneri a caccia di riscatto dopo i ko contro Monopoli e Turris.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Monday night per Latina e Foggia, di fronte nella giornata numero 4 del campionato di Serie C NOW.

Avvio negativo per i nerazzurri, chiamati al riscatto: solo due punti in tre gare per i pontini, che nel turno scorso hanno incassato un sonoro ko sul campo della Turris e vogliono vincere la prima gara della stagione.

Il Foggia, invece, dovrà cercare di dimenticare il 4-1 ricevuto allo Zaccheria dal Monopoli e riprendere la marcia che aveva portato in dote 4 punti nei primi 180 minuti del campionato.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.