La svolta dell’Italia del calcio passa per il 4-3-3: Baldini dà l’impronta per Nazionale e Serie A

Baldini ha scelto, quindi, di rompere gli schemi, abbandonando un passato incapace di condurci al risultato, il Mondiale, e indossando una veste completamente nuova.

E sebbene la gara in Lussemburgo non sia stata esaltante dal punto di vista del gioco, con un’Italia che ha vinto 1-0 grazie a una rete su palla inattiva, va comunque ammesso che alcuni spunti hanno lasciato intravedere ottime cose, specie sugli esterni, dove Bartesaghi e Favasuli, da terzini, hanno dato una spinta da attenzionare.

Del resto, comunque, l’Italia visto stasera ha seguito un solco che da anni viene portato avanti nelle nazionali giovanili: difesa a quattro, esterni alti e bassi, il rischio della giocata. Adesso viene il difficile: trovare il coraggio di prendere il progetto che il Club Italia porta avanti e monetizzarlo anche nel calcio senior.



