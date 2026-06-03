La svolta dell’Italia del calcio passa per il 4-3-3: Baldini dà l’impronta per Nazionale e Serie A

L’Italia del futuro. In molti l’hanno ribattezzata così, la Nazionale schierata da Silvio Baldini. Fatta di giovani, giovanissimi, in molti debuttanti nella prima uscita in Lussemburgo, decisa da uno della “vecchia guardia”, Pio Esposito.
Baldini, nell’amichevole contro la squadra di Strasser, ha disegnato la squadra con il 4-3-3 dando un ulteriore taglio col passato. A cambiare non sono stati solo gli interpreti, con quasi tutti i giocatori di Zenica momentaneamente accantonati, ma anche l’impianto tattico, ritrovando uno schieramento che non si vedeva dai tempi dell’Europeo e di Spalletti.
Ma perchè Baldini ha scelto il 4-3-3? E, soprattutto, è un modulo che dovremo aspettarci di di vedere anche nel futuro?