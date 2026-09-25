La Supercoppa italiana tornerà ad essere giocata in Italia, per la prima volta dal 2021. Il consiglio di Lega Calcio Serie A ha infatti deliberato questa mattina data e luogo della partita tra l'Inter campione d'Italia e la Lazio finalista sconfitta proprio dai nerazzurri in Coppa Italia.
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La Supercoppa torna in Italia: quando e dove si giocherà Inter-Lazio
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QUANDO E DOVE SI GIOCA
Appuntamento il 22 dicembre La gara si giocherà, appunto, il 22 dicembre: si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza, a Milano, in casa della formazione scudettata, come da regolamento. Sarà la tredicesima volta che la Supercoppa si giocherà a San Siro, stadio già primatista (seguono Delle Alpi, Olimpico e Re Saud con 4 apparizioni) in questa particolare graduatoria.
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