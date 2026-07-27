La sorpresa dell’estate dell’Inter è Mattia Marello: chi è l’esterno classe 2008 e perchè può essere l’erede di Dimarco

Una delle note più positive del raduno estivo dell’Inter è senza dubbio quella legata a Mattia Marello. L’esterno classe 2008 si sta rendendo protagonista con la Prima squadra di Chivu: a Donaueschingen sta rendendo bene sia negli allenamenti, al punto dall’essere stato schierato dal primo minuto nell’amichevole con il Karlsruher (vinta per 2-1), disputando un ottimo primo tempo fatto di sovrapposizioni e cross pericolosi per i compagni.



