Una delle note più positive del raduno estivo dell’Inter è senza dubbio quella legata a Mattia Marello. L’esterno classe 2008 si sta rendendo protagonista con la Prima squadra di Chivu: a Donaueschingen sta rendendo bene sia negli allenamenti, al punto dall’essere stato schierato dal primo minuto nell’amichevole con il Karlsruher (vinta per 2-1), disputando un ottimo primo tempo fatto di sovrapposizioni e cross pericolosi per i compagni.
La sorpresa dell’estate dell’Inter è Mattia Marello: chi è l’esterno classe 2008 e perchè può essere l’erede di Dimarco
CHI È MATTIA MARELLO
Nato a San Daniele del Friuli, Mattia Marello è un esterno difensivo di grande prospettiva. Cresciuto nel florido settore giovanile dell’Udinese, è stato prelevato dall’Inter nel corso dell’estate del 2025, in prestito con diritto di riscatto. Dopo una buona stagione in Primavera 1, con ben 3 gol e 15 assist, il ragazzo è stato aggregato da Chivu alla Prima squadra per il raduno estivo del 2026.
L’EREDE DI DIMARCO
Giocatore in grado di agire come quarto di difesa o quinto di centrocampo, in molti gli hanno già dato l’etichetta di nuovo Dimarco. Ed effettivamente le caratteristiche sono simili: si tratta di un esterno a tutta fascia, bravo nell’attacco della metà campo avversaria. Anche i numeri, un po’, si ricalcano fra di loro: i 15 assist di Marello in Primavera suonano, in parallelo, vicini ai 18 di Dimarco in A nel 2025/26,
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PRESTITO O INTER U23?
Per Marello è difficile pensare a un inserimento costante in Prima squadra nel 2026/27. Per lui sarebbe, forse, limitante. Dal punto di vista della crescita, probabilmente, la sua destinazione migliore sarebbe il salto in C con l’Under 23 nerazzurra, con cui potrebbe crescere non distante dagli occhi di Chivu. Più defilata, invece, l’opzione prestito in B.
QUANTO È COSTATO MARELLO ALL’INTER
Per assicurarsi il suo cartellino, come detto, l’Inter ha speso 4 milioni di euro. Nell’accordo con l’Udinese, inoltre, ci sarebbero anche ulteriori 3 milioni legati ai bonus e una percentuale sulla futura rivendita del cartellino. Un investimento importante che, però, sembra poter essere giustificato dal talento intravisto in ritiro da Chivu.
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