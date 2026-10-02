La sfida nella sfida di Francia-Italia: Bastoni ritrova Dembélé e Doué 16 mesi dopo l'incubo di PSG-Inter

Monaco di Baviera è un ricordo lontano nel tempo, ma così vicino nella mente. E come potrebbe essere altrimenti? Una finale di Champions League persa 5-0 rappresenta un marchio sulla pelle.

Alessandro Bastoni non è costretto a conviverci ogni giorno, perché nel frattempo sono trascorsi 16 mesi e ne è passata di acqua sotto i ponti. Non sempre potabile, va detto. Ma sarà costretto a farlo questa sera, in una notte da far tremare i polsi sia alla nuova Italia di Roberto Mancini che a lui.

Di fronte a Bastoni si staglieranno le figure di Ousmane Dembélé e Desiré Doué. Che non sono solo le speranze offensive di una Francia priva di Mbappé, ma anche e soprattutto due fantasmi del recente passato interista.







