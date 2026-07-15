(C)Getty Images
La Roma vuole Endrick: i giallorossi premono e sognano di affiancarlo a Garnacho o Summerville
Pubblicità
La Roma spinge per il prestito di Endrick
Secondo “Il Messaggero”, la Roma vuole Endrick in prestito dal Real Madrid. Gasperini vuole un’alternativa a Donyell Malen, appena blindato da un contratto lungo. Artem Dovbyk non convince, così i giallorossi puntano sul brasiliano.
Il brasiliano, di ritorno dal prestito al Lione dove ha segnato 8 goal in 21 presenze, ne ha realizzati 7 in 40 match con il Real Madrid dal luglio 2024. La Roma conta sull’aiuto di José Mourinho, oggi tecnico dei Blancos, per convincerlo a trasferirsi in Italia.
- NOS
Summerville è l'obiettivo principale
Mentre tratta Endrick, la Roma ha fatto passi avanti per Summerville. Il ds Tony D'Amico ha incontrato ieri i suoi agenti per un possibile trasferimento. Summerville è arrivato al West Ham per 29,3 milioni di euro nell’agosto 2024 dopo una stagione positiva al Leeds.
In 56 presenze ha segnato otto goal; il suo contratto scade nel 2029. Le trattative sono partite in salita, ma l’attaccante ha abbassato le richieste salariali. La Roma non vuole superare il tetto salariale di 4 milioni a stagione né offrire più di 40 milioni, ma resta fiduciosa dopo i primi colloqui positivi.
- PubblicitàPubblicità
Il Chelsea respinge l'offerta iniziale per Garnacho
Se l’affare per Summerville saltasse, la Roma punterebbe fotre su Alejandro Garnacho. Il club ha già contattato il Chelsea per l’argentino, legato ai Blues fino al 2032. Garnacho, arrivato a Stamford Bridge nell’agosto 2025 per 46,2 milioni di euro dal Manchester United (26 goal in 144 presenze), ha finora collezionato 43 presenze e 8 reti con il Chelsea.
Con i Blues ha totalizzato 43 presenze e otto goal. La Roma ha proposto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 milioni legato a determinati obiettivi, ma la proposta è stata respinta. Come alternativa, i giallorossi hanno offerto 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita per l’esterno dello Strasburgo Diego Moreira.
- Getty Images
Cosa succede ora alla Roma
La Roma ha cambiato marcia e ora aspetta la risposta definitiva di Summerville prima di presentare un’offerta ufficiale. Nel frattempo valuta la fattibilità di portare Endrick in Italia. Con le amichevoli di precampionato alle porte, Gasperini spera di avere presto i nuovi rinforzi in attacco per definire i preparativi tattici con Malen.
- PubblicitàPubblicità
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.