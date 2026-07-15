La Roma vuole Endrick: i giallorossi premono e sognano di affiancarlo a Garnacho o Summerville

Se l’affare per Summerville saltasse, la Roma punterebbe fotre su Alejandro Garnacho. Il club ha già contattato il Chelsea per l’argentino, legato ai Blues fino al 2032. Garnacho, arrivato a Stamford Bridge nell’agosto 2025 per 46,2 milioni di euro dal Manchester United (26 goal in 144 presenze), ha finora collezionato 43 presenze e 8 reti con il Chelsea.

Con i Blues ha totalizzato 43 presenze e otto goal. La Roma ha proposto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 milioni legato a determinati obiettivi, ma la proposta è stata respinta. Come alternativa, i giallorossi hanno offerto 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita per l’esterno dello Strasburgo Diego Moreira.