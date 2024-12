La Roma sorride, Pellegrini no: terza panchina di fila tra Serie A ed Europa League

Altra esclusione per Lorenzo Pellegrini, rimasto in panchina durante Roma-Lecce: non gioca dalla trasferta di Napoli.

Tanta carne al fuoco nel successo della Roma ai danni del Lecce: prima vittoria dopo oltre un mese per i giallorossi, senza l'apporto di Lorenzo Pellegrini. Nessun minuto a disposizione per il capitano della 'Lupa', rimasto seduto in panchina all'Olimpico: nemmeno stavolta c'è stato spazio per un suo ingresso in campo nella ripresa. La Roma ha prevalso anche senza di lui, probabilmente il volto più triste di una serata che ha fatto tornare il sorriso sul volto dei tifosi. L'articolo prosegue qui sotto