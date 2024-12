Roma-Lecce 4-1, pagelle e tabellino: Saelemaekers apre le danze, secondo goal italiano per Koné

La Roma torna a vincere dopo oltre un mese: poker al Lecce, a cui non basta il rigore trasformato da Krstovic.

Termina ufficialmente il digiuno di Ranieri: prima vittoria in questa nuova esperienza alla guida di una Roma che, per buoni tratti, gioca un bel calcio e lascia ben sperare in ottica futura. Niente da fare per il Lecce, dove Giampaolo va incontro al primo k.o. dopo il blitz di Venezia e il pari strappato alla Juventus.

I capitolini lanciano messaggi forti e chiari fin dai primi minuti alla porta di Falcone, non perfetto sul terzo tempo di Dybala e bravo poi a impedire che il pallone oltrepassi la linea. L'estremo difensore di Giampaolo non può nulla sull'1-0 di Saelemaekers, servito da un'imbucata di E Shaarawy: colpo da biliardo del belga e Roma avanti. Celik si fa male e deve lasciare spazio a Saud Abdulhamid, il cui impatto è da dimenticare: intervento scomposto ai danni di Coulibaly e rigore trasformato da Krstovic per l'1-1.

Falcone nega la doppietta a Saelemaekers, poi sostituito da Pisilli: anche il prodotto del settore giovanile romanista si vede sbarrare la porta dal guardiano salentino. Va molto meglio a Mancini, che circumnaviga Baschirotto e di testa la gira in maniera perfetta. Il nuovo vantaggio regala all'Olimpico una Roma diversa, più libera mentalmente: c'è gloria anche per Pisilli, servito da Saud Abdulhamid che si congeda dal match con un sorriso in risposta allo scivolone del primo tempo. Nel finale la Roma dilaga con Koné, Berisha centra il palo dalla distanza. Per il Lecce c'è la tegola Gaspar, alle prese con un infortunio al ginocchio a prima vista molto grave: in bocca al lupo.