La Roma e Gasperini possono sorridere: si rivede Soulé in gruppo, le sue condizioni in vista dell'Inter

Si giocherà al Giuseppe Meazza, dove l'Inter ospiterà la Roma, una delle sfide più attese del trentunesimo turno di Serie A.

Una gara, quella che si disputerà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, due squadre che, per motivi diversi, andranno a caccia di punti estremamente pesanti.

Ne ha bisogno l'Inter, che ha mancato l'appuntamento con la vittoria nelle ultime tre uscite di campionato ed è chiamata a tenere a distanza Milan e Napoli per non correre il rischio di vedersi riaperta completamente la corsa che porta allo Scudetto, e ne avrà bisogno anche la Roma che, tornata al successo contro il Lecce, deve ottenere un risultati importante per rilanciarsi nella lotta per quel quarto posto adesso di proprietà del Como e distante tre lunghezze.

Proprio per la sfida di San Siro, Gian Piero Gasperini potrebbe ritrovare uno dei suoi elementi più importanti: Matias Soulé.