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Leonardo Gualano

La Roma e Gasperini possono sorridere: si rivede Soulé in gruppo, le sue condizioni in vista dell'Inter

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Matias Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato le ultime sette partite: le sue condizioni in vista di Inter-Roma.

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Si giocherà al Giuseppe Meazza, dove l'Inter ospiterà la Roma, una delle sfide più attese del trentunesimo turno di Serie A.

Una gara, quella che si disputerà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, due squadre che, per motivi diversi, andranno a caccia di punti estremamente pesanti.

Ne ha bisogno l'Inter, che ha mancato l'appuntamento con la vittoria nelle ultime tre uscite di campionato ed è chiamata a tenere a distanza Milan e Napoli per non correre il rischio di vedersi riaperta completamente la corsa che porta allo Scudetto, e ne avrà bisogno anche la Roma che, tornata al successo contro il Lecce, deve ottenere un risultati importante per rilanciarsi nella lotta per quel quarto posto adesso di proprietà del Como e distante tre lunghezze.

Proprio per la sfida di San Siro, Gian Piero Gasperini potrebbe ritrovare uno dei suoi elementi più importanti: Matias Soulé.

  • Matias Soulé RomaGetty Images

    NON GIOCA DA FEBBRAIO

    Per l'ultima presenza di Soulé in una partita ufficiale, bisogna tornare allo scorso 15 febbraio quando, in occasione di Napoli-Roma valida per il 25° turno di Serie A, entrò ad inizio ripresa prendendo il posto di Zaragoza.

    Da allora il gioiello argentino ha saltato le successive gare di campionato contro Cremonese, Juventus, Genoa, Como e Lecce, oltre che le due di Europa League contro il Bologna.

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  • COSA HA FERMATO SOULÉ?

    A costringere Soulé ad un'assenza di oltre un mese, è stata la pubalgia.

    Un problema che ha fortemente condizionato il suo 2026 e che si è riacutizzato in maniera più evidente nelle settimane che hanno preceduto il suo stop.

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  • Roma Genoa SouleGetty Images

    DI NUOVO IN GRUPPO

    Matias Soulé è tornato ad allenarsi in gruppo nel corso della giornata di giovedì 24 marzo.

    Una notizia importante per Gian Piero Gasperini che ritrova dunque un elemento fondamentale per uno dei reparti che negli ultimi tempi ha dato meno garanzie: quello della trequarti.

    Prima di fermarsi, l'argentino era stato uno dei giocatori migliori della Roma in stagione, cosa questa confermata dalle 34 partite giocate in tutte le competizioni, accompagnate da 7 goal (6 dei quali in campionato) e altrettanti assist.

    Nella corsa che conduce al quarto posto, Gasperini potrà dunque tornare a contare su un giocatore capace con la sua fantasia anche di innescare al meglio un attaccante come Malen che, dal suo arrivo a gennaio si è imposto come uno dei nuovi trascinatori della Roma.

  • PRONTO PER INTER-ROMA?

    Il fatto che sia tornato ad allenarsi in gruppo, vuol dire che Soulé si è messo alle spalle il problema che lo ha fermato a metà febbraio.

    Il 18 giallorosso, nelle ultime settimane aveva svolto solo lavoro differenziato per gestire la pubalgia ed avrà dunque bisogno di alcuni giorni per tornare al massimo della condizione.

    Tempo che gli garantirà la sosta per le Nazionali, che si tradurrà in una settimana e mezzo circa per ritrovare tenuta e confidenza con il campo.

    Soulé dunque, salvo contrattempi, potrebbe tornare a disposizione per Inter-Roma in programma il prossimo 5 aprile.


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