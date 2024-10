L’ex attaccante dell’Atalanta ha messo a segno la rete con la quale lo Stoccarda ha piegato la Juventus in Champions League.

Sul fatto che sappia giocare a pallone, e anche molto bene, non c’erano dubbi e non ce ne sono stati nemmeno nella scorsa stagione quando ha avuto pochissime occasioni per far vedere di che pasta era fatto in Italia.

Quando l’Atalanta nell’estate del 2023 ha acquistato El Bilal Touré dall’Almeria a fronte di un esborso da oltre 30 milioni di euro, sono stati in molti a parlare di un ennesimo grande colpo messo a segno dal club orobico.

A segnare quella che sarebbe dovuta essere la stagione della definitiva consacrazione è però stato un lungo stop, dal quale si è ripreso in tempo per dare il suo contributo nella corsa che ha condotto allo storico trionfo in Europa League.

Tutto questo prima dell’approdo in prestito con diritto di riscatto allo Stoccarda ed il goal che ha consentito alla sua squadra di infliggere alla Juventus la prima sconfitta della sua stagione.