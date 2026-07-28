La Premier League vuole Sucic, l'Inter fa muro: il croato è incedibile, respinte Newcastle e Leeds

Petar Sucic è uno dei pezzi pregiati in casa Inter. Nella passata stagione, il croato ha sorpreso l’ambiente nerazzurro per approccio e qualità messa a disposizione di Chivu, rappresentando una validissima pedina per il centrocampo interista.
Al Mondiale, poi, ha ulteriormente migliorato il livello prestazionale, trovando un goal e un assist nella kermesse nordamericana.
Chivu, adesso, ne attende il rientro in rosa, ma nel frattempo su di lui sono arrivati gli interessi di alcuni club di Premier League.