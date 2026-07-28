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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

La Premier League vuole Sucic, l'Inter fa muro: il croato è incedibile, respinte Newcastle e Leeds

Calciomercato
Serie A
Inter
P. Sucic

Leeds e Newcastle hanno provato a prendere informazioni per Sucic, i nerazzurri hanno subito chiuso le porte a una cessione del croato.

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Petar Sucic è uno dei pezzi pregiati in casa Inter. Nella passata stagione, il croato ha sorpreso l’ambiente nerazzurro per approccio e qualità messa a disposizione di Chivu, rappresentando una validissima pedina per il centrocampo interista.

Al Mondiale, poi, ha ulteriormente migliorato il livello prestazionale, trovando un goal e un assist nella kermesse nordamericana.

Chivu, adesso, ne attende il rientro in rosa, ma nel frattempo su di lui sono arrivati gli interessi di alcuni club di Premier League.


  • LA PREMIER SEGUE SUCIC: NEWCASTLE E LEEDS INTERESSATE

    Dall’Inghilterra sono arrivate a pensare a Sucic il Newcastle e il Leeds. I Magpies hanno bisogno di colmare il vuoto lasciato da Sandro Tonali, mentre i Peacocks alzare il livello in mediana. I due club di Premier, però, hanno dovuto far fronte all’immediato diniego dell’Inter ad aprire una trattativa.

    Per Marotta e Ausilio, infatti, non ci sono possibilità che l'ex Dinamo Zagabria venga ceduto in questa sessione di mercato.

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  • sucic inter fiorentina 29 ottobre 2025Getty Images

    SUCIC, VALORE STIMATO DI 40 MILIONI

    L’Inter, comunque, ha inteso dare un valore al cartellino del giocatore. L’anno scorso Sucic arrivò dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro, con 2 di bonus, percependo un ingaggio di poco meno di 3 milioni lordi. I nerazzurri, che tuttavia lo considerano incedibile, hanno pensato per lui a una valutazione da 40.

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  • I NUMERI DI SUCIC

    Con la maglia nerazzurra Sucic ha totalizzato 54 partite fra tutte le competizioni, mettendo a referto anche 4 goal e 5 assist. Numeri, trattandosi del primo anno a Milano, alquanto importanti, che potrebbero ulteriormente migliorare nella stagione ventura, anche in considerazione del maggiore spazio che il croato è destinato a trovare. 

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  • frattesi interGetty Images

    USCITA A CENTROCAMPO? FRATTESI IN POLE

    Dalla linea mediana dell’Inter, comunque, qualcuno andrà via. Barela, Calhanoglu e Zielinski sono gli intoccabili, Mkhitaryan l’uomo di esperienza, Stankovic e Sucic i giovani del domani. Diouf è molto cresciuto negli ultimi mesi e, dunque, fra coloro che potrebbero salutare c’è Davide Frattesi, oltre ovviamente ad Asllani, tornato dal Besiktas per fine prestito ma destinato a riprendere in mano le valigie.


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