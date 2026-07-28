La Premier League vuole Sucic, l'Inter fa muro: il croato è incedibile, respinte Newcastle e Leeds

Dalla linea mediana dell’Inter, comunque, qualcuno andrà via. Barela, Calhanoglu e Zielinski sono gli intoccabili, Mkhitaryan l’uomo di esperienza, Stankovic e Sucic i giovani del domani. Diouf è molto cresciuto negli ultimi mesi e, dunque, fra coloro che potrebbero salutare c’è Davide Frattesi, oltre ovviamente ad Asllani, tornato dal Besiktas per fine prestito ma destinato a riprendere in mano le valigie.



