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La Premier avrà un minimo di cinque squadre nella prossima Champions 26/27. Ma punta alle sette

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Sicura di avere cinque squadre in Champions, la Premier League potrebbe anche averne sei, come nell'attuale annata, o sette per la prima volta nella storia.

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La Premier League è la prima squadra ad usufruire dello slot in più per la prossima Champions League. I risultati del martedì di Champions, ovvero i successi di Arsenal e Bayern Monaco, hanno permesso al movimento inglese di avere una distanza matematica dal terzo posto tale da essere certa di concludere l'annata nei primi due. Da alcuni anni, infatti, i risultati delle formazioni presenti in Europa permettono di ottenere punti per il proprio campionato, creando una classifica, il Ranking UEFA, che premia le migliori due dell'annata con un posto Champions in più nella successiva annata.

Per il campionato inglese si tratta della seconda affermazione consecutiva, tanto che già in questa annata ha avuto modo di portare nel girone unico una squadra in più rispetto alle quattro minime, alle quali si è tra l'altro aggiunta un'ulteriore formazione, il Tottenham vincitore dell'Europa League.

Assicuratasi un quinto slot che potrebbe diventare routine nelle prossime annate, ora la Premier punta a pareggiare il numero con cui si è presentata ai nastri di partenza in questa stagione e magari alzare ulteriormente il record con una potenziale settima squadra.

  • LE PRIME CINQUE DAL CAMPIONATO

    Le prime cinque classificate della Premier League 2025/2026 giocheranno la prossima Champions. L'Arsenal è già certa di un posto, mentre il Manchester City è vicina ad ottenere una qualificazione per cui non dovrebbe avere problemi. Per il resto, però, la lotta è aperta.

    Essendoci cinque slot a disposizione puntano alla qualificazione Manchester United, Aston Villa, e Liverpool, le attuali terza, quarta e quinta, ma non solo: vista la distanza esigua dai Reds, sperano di ottenere il pass anche Chelsea, Brentford, Everton, Brighton, Fulham, Sunderland, Newcastle e Bournemouth.

    Una bagarre mai vista prima e che si deciderà punto su punto nelle ultime sette giornate di Premier.

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  • LA SESTA SQUADRA VIA EUROPA LEAGUE

    Lo scorso maggio la Premier ha ottenuto sei squadre in Champions grazie al Ranking UEFA, ma anche in virtù del successo del Tottenham in Europa League. Avendo concluso la scorso campionato fuori dai primi cinque posti, da regolamento gli Spurs hanno sbloccato uno slot extra, qualificandosi all'attuale massimo torneo.

    Da regolamento, infatti, chi vince l'Europa League partecipa alla Champions successiva, eventualmente aumentando il numero di squadre della propria nazione.

    Qualora, invece, il Tottenham fosse finito nei primi cinque posti, non si sarebbe sbloccato alcun posto in più, con cinque team totali nella Champions 26/27.

    Dopo il Tottenham potrebbe essere il turno di Nottingham Forest o Aston Villa, le due inglesi rimaste in corsa in Europa League.

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  • LA SETTIMA SQUADRA DALLA CHAMPIONS

    Per far sì che la Premier abbia sette squadre nel prossimo girone unico di Champions League una tra Aston Villa e Nottingham dovrà vincere l'Europa League e concludere il campionato oltre il quinto posto, ma non solo.

    In questo calcolo entra anche il Liverpool, ampiamente deludente in questa Premier League e decisa a vincere la Champions per trasformare completamente la sua annata. Qualora accadesse, al pari della conclusione del torneo inglese oltre il quinto posto, avrebbe un posto assicurato nella prossima edizione della Champions: da regolamento, come per l'Europa League, la vincitrice del massimo torneo approda nell'edizione successiva.

    Un quadro per nulla impossibile, che renderebbe la Premier ulteriormente dominante.

  • SPAGNA CONTRO GERMANIA

    La Premier potrebbe avere sette squadre, ma gli slot in più riguarderanno anche altri campionati. Una tra Spagna e Germania si prenderà il secondo posto del Ranking UEFA permettendo alla quinta del proprio campionato di accedere alla Champions, mentre l'Italia è tagliata fuori da questa possibilità dopo averla abbracciata due anni fa.

    Germania e Spagna potrebbero puntare anche alle sei squadre a seconda dei risultati delle proprie squadre in Europa League, mentre non potranno averne sette considerando come Bayern, Real, Atletico e Barcellona otterranno un posto Champions direttamente dal campionato.

    Braga e Porto, infine, sperano di aumentare il numero delle squadre portoghesi in Champions, considerando la possibilità di vincere l'Europa League nelle prossime settimane.

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