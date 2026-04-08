La Premier avrà un minimo di cinque squadre nella prossima Champions 26/27. Ma punta alle sette

La Premier League è la prima squadra ad usufruire dello slot in più per la prossima Champions League. I risultati del martedì di Champions, ovvero i successi di Arsenal e Bayern Monaco, hanno permesso al movimento inglese di avere una distanza matematica dal terzo posto tale da essere certa di concludere l'annata nei primi due. Da alcuni anni, infatti, i risultati delle formazioni presenti in Europa permettono di ottenere punti per il proprio campionato, creando una classifica, il Ranking UEFA, che premia le migliori due dell'annata con un posto Champions in più nella successiva annata.

Per il campionato inglese si tratta della seconda affermazione consecutiva, tanto che già in questa annata ha avuto modo di portare nel girone unico una squadra in più rispetto alle quattro minime, alle quali si è tra l'altro aggiunta un'ulteriore formazione, il Tottenham vincitore dell'Europa League.

Assicuratasi un quinto slot che potrebbe diventare routine nelle prossime annate, ora la Premier punta a pareggiare il numero con cui si è presentata ai nastri di partenza in questa stagione e magari alzare ulteriormente il record con una potenziale settima squadra.