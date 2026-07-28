La nuova vita di Giovane al Napoli: Allegri lo utilizza da ala, segnali positivi nel test con la Carrarese

Il Napoli di Allegri ha chiuso il ritiro di Dimaro. Dopo 10 giorni intensi in Trentino, adesso la truppa azzurra si sposterà il 30 luglio a Castel di Sangro, continuando il lavoro di preparazione.
In Trentino ci sono stati alcuni segnali interessanti da parte della rosa e, fra questi, spicca il rendimento e soprattutto il nuovo ruolo di Giovane.
Arrivato nel corso dello scorso calciomercato di gennaio, l’ex Hellas non ha inciso tantissimo, complice la concorrenza di Vergara e Alison Santos. Ma ora la situazione potrebbe cambiare.