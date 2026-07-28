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SSC Napoli v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

La nuova vita di Giovane al Napoli: Allegri lo utilizza da ala, segnali positivi nel test con la Carrarese

Serie A
Napoli
Calciomercato

Il brasiliano vuole riscattarsi dopo sei mesi in chiaroscuro: Allegri punta a farlo rinascere cambiandogli posizione in campo.

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Il Napoli di Allegri ha chiuso il ritiro di Dimaro. Dopo 10 giorni intensi in Trentino, adesso la truppa azzurra si sposterà il 30 luglio a Castel di Sangro, continuando il lavoro di preparazione.

In Trentino ci sono stati alcuni segnali interessanti da parte della rosa e, fra questi, spicca il rendimento e soprattutto il nuovo ruolo di Giovane.

Arrivato nel corso dello scorso calciomercato di gennaio, l’ex Hellas non ha inciso tantissimo, complice la concorrenza di Vergara e Alison Santos. Ma ora la situazione potrebbe cambiare. 

  • GIOVANE COME ALA

    Nel 4-3-3 scelto da Allegri nei test contro Carrarese e Arezzo, Giovane è stato utilizzato come ala. Un ruolo diverso rispetto a quello avuto nel primo semestre in azzurro, quando il brasiliano giocava sulla trequarti. Sulla fascia, invece, Giovane ha mostrato un buon approccio, mettendosi in mostra specie contro la Carresese.

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  • SEGNALI INCORAGGIANTI

    Giocate, sprint, accelerazioni e goal, il suo primo in azzurro. Contro i gialloblu, Giovane ha trovato la rete del raddoppio su calcio di rigore, dopo aver avviato quella dell’1-0. I suoi miglioramenti, comunque, sono stati evidenti, sottolineando quanto il cambiamento di ruolo stia incidendo positivamente sul suo rendimento.

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  • ARMA IN PIÙ PER ALLEGRI?

    Giovane, dunque, si candida a essere un’arma importante per Allegri, che nell’ottica di giocare col 4-3-3 avrà la necessità di avere almeno 4 ali efficienti, considerando le tre competizioni che gli azzurri sperano di giocare da protagonisti. Con l’ex Hellas, Alison Santos, Vergara e Politano, il pacchetto sembra soddisfare l’allenatore livornese. 


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  • IL NAPOLI DEVE SFOLTIRE L’ATTACCO

    In ogni caso, invece, un’uscita dal reparto offensivo il Napoli dovrà farla. Lukaku o Lucca sono destinati a lasciare la Campania, con Hojlund, invece, che pare assolutamente certo del posto come titolare. Se dovessero andare via entrambi, ecco che potrebbe arrivare un’entrata: il mercato è, tuttavia, ancora lungo. 

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