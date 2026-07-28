La nuova vita di Giovane al Napoli: Allegri lo utilizza da ala, segnali positivi nel test con la Carrarese

Nel 4-3-3 scelto da Allegri nei test contro Carrarese e Arezzo, Giovane è stato utilizzato come ala. Un ruolo diverso rispetto a quello avuto nel primo semestre in azzurro, quando il brasiliano giocava sulla trequarti. Sulla fascia, invece, Giovane ha mostrato un buon approccio, mettendosi in mostra specie contro la Carresese.